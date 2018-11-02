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Сергей Притула высказался относительно украинских звезд в РФ

Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, что думает по поводу того, что украинские звезды ездят выступать в Российскую Федерацию.

Ани Лорак, София Ротару, Светлана Лобода, Иван Дорн и многие другие украинские звезды часто выступают в России в условиях ее агрессии к Украине.

Мысли украинцев касательно правильности их действий разделились.

Сергей Притула во время прямого эфира проекта Новые лидеры также высказал свое мнение по этому поводу.

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Так, ведущий отмечает, что не в восторге от того, что его коллеги из шоу-бизнеса гастролируют в РФ, но и другие несколько миллионов гастарбайтеров из Украины также ездят в страну-агрессор.

Кроме того, не отменяют и поезда в направлении России, которые приносят больше всего денег Укрзализныци.

Все работники, которые едут в РФ, вредят Украине.

– Очень легко копать шоу-бизнес, потому что он на открытой ладони, это все видно. А не только артисты там гастролируют, есть огромное количество менеджеров среднего звена, работающих на различных предприятиях. Опять же, тот парень, который пошел тянуть нефть на вышке в Тюмени не таким же образом зарабатывает для российского бюджета, что затем превращаются в пулю, которая летит в нашего солдата?

Напомним, благодаря полиграфу раскрылись тайны участников проекта Новые лидеры.

Фото: Нові лідери

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