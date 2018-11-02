91-й. Конец СССР. Одновременно начинается эра опасного бизнеса. Появились бригады, бригадиры и авторитеты. Друг с другом конкурируют все.

Валерий Кур тогда работал в уголовном розыске. Начало 90-х – самый пик разгула преступности.

Менялась страна, рассыпаясь на несколько, менялась и музыка. Появляется новый жанр с уголовным лейтмотивом – шансон. Он в народе тогда был едва ли не самым популярным.

Александр Новиков – один из королей шансона. Он создал в Екатеринбурге целый театр эстрады. Признается, начал писать на блатную тематику случайно.

Новиков получает 10 лет тюрьмы. Официально в связи с изготовлением и сбытом электромузыкальной аппаратуры. Сам же шансонье уверен: именно за песню. После распада СССР его реабилитируют. Из тюрьмы на волю Новиков выходит уже популярным.



Украинский исполнитель шансона Гарик Кричевский в тюрьме – не был, из-за чего, говорит, сначала волновался. И даже просил совета у вора в законе.

Другой кумир 90-х – шансонье Михаил Круг. Новиков вспоминает, тот был сильно озабочен отсутствием судимости в своей биографии.

Слишком идеалистическое отношение к криминальному миру и погубило Круга – так считает Новиков. Их последний разговор он помнит до сих пор.

Это было за несколько недель до рокового понедельника 1 июля 2002 года, когда ночью в дом Круга ворвались неизвестные с оружием.

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Говорят, что это сделали на заказ местного авторитета из Твери. Он хотел сымитировать нападение на дом, а потом вернуть награбленное Кругу. Некий сценарий взять певца под свою опеку, но в последний момент что-то пошло не так.

Другая версия, ее отстаивает адвокат Валерий Карышев, Круг мог стать случайной жертвой.

Так или иначе, Круг не был чересчур осторожным, а его большой дом в Твери – был очень заметным.

В двухтысячных количество массовых уличных разборок уменьшилась. А певцы шансона сели писать книги. Тот же Новиков о своем прошлом издал мемуары – Записки уголовного барда.

Времена меняются. Когда-то криминальный жанр шансон теперь называют уличным романсом. Однако, хулиганские нотки остались и сейчас.

Напомним, названа причина смерти солиста Нэнси.