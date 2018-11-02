The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип на песню Glass Onion.
The Beatles выпустили новый клип на песню Glass Onion специально к 50-летию альбома The White Album.
Так, Пол Маккартни вместе с арт-директором Ричардом Гамильтоном сделали клип с фото и видео из архивов.
Клип собрал уже почти 50 тыс. просмотров на YouTube.
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К слову, The Beatles – всемирно известный группа, основался еще в 1960 году.
Напомним, популярный рэпер Drake побил рекорд The Beatles.
Фото: Konstantin32/Dreamstime.com
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