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The Beatles выпустили клип на песню Glass Onion

The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип на песню Glass Onion.

The Beatles выпустили новый клип на песню Glass Onion специально к 50-летию альбома The White Album.

Так, Пол Маккартни вместе с арт-директором Ричардом Гамильтоном сделали клип с фото и видео из архивов.

Клип собрал уже почти 50 тыс. просмотров на YouTube.

Читайте: Кличко на шоу талантов WBC got talent спел хит The Beatles

К слову, The Beatles – всемирно известный группа, основался еще в 1960 году.

Напомним, популярный рэпер Drake побил рекорд The Beatles.

Фото: Konstantin32/Dreamstime.com

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