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The Prodigy показали новый альбом No Tourists

Всемирно популярная британская группа The Prodigy выпустила новый альбом No Tourists.

The Prodigy опубликовала новый плейлист на своем канале в YouTube.

В этот альбом вошло 10 песен, среди которых есть и совместные композиции с Ho99o9 и Barns Courtney.

Альбом уже успел собрать почти 50,5 тысяч прослушиваний.

Читайте: The Prodigy выпустили новый клип Need Some1

The Prodigy – No Tourists

Нажимайте на стрелочку в плеере, чтобы переключить на следующий трек альбома The Prodigy.

К слову, музыкальный коллектив The Prodigy основался еще в 1990 году. Группа известная благодаря своей оригинальной электронной музыке.

Напомним, Monatik выпустил клип на песню Зашивает душу.

Фото: Paolo Nicolello/Unsplash

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