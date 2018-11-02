Всемирно популярная британская группа The Prodigy выпустила новый альбом No Tourists.
The Prodigy опубликовала новый плейлист на своем канале в YouTube.
В этот альбом вошло 10 песен, среди которых есть и совместные композиции с Ho99o9 и Barns Courtney.
Альбом уже успел собрать почти 50,5 тысяч прослушиваний.
Читайте: The Prodigy выпустили новый клип Need Some1
The Prodigy – No Tourists
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К слову, музыкальный коллектив The Prodigy основался еще в 1990 году. Группа известная благодаря своей оригинальной электронной музыке.
Напомним, Monatik выпустил клип на песню Зашивает душу.
Фото: Paolo Nicolello/Unsplash
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