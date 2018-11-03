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Крестный отец гонконгского кино: умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана

На 91 году жизни умер гонконгский продюсер Рэймонд Чоу.

Об этом сообщает The New York Times.

Рэймонд Чоу продюсировал более 600 фильмов. Самые известные ленты Чоу: Выход дракона собрал с Брюсом Ли (сборы в мировом прокате составили $40 млн. – Ред.) и Разборки в Бронксе с Джеки Чаном (сборы в мировом прокате составили $32 млн. – Ред.).

Читайте: Топ-3 самых богатых умерших знаменитостей – рейтинг Forbes

Также Рэймонд Чоу спродюсував фильм Час пик, после которого загорелась звезда Джеки Чана на голливудском небосводе.

Ранее Факты ICTV писали, що в США на 85 году жизни скончался Марио Сигал, имя которого носит легендарный персонаж игры Super Mario от компании Nintendo.

Фото: Getty Images

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