На 91 году жизни умер гонконгский продюсер Рэймонд Чоу.
Об этом сообщает The New York Times.
Рэймонд Чоу продюсировал более 600 фильмов. Самые известные ленты Чоу: Выход дракона собрал с Брюсом Ли (сборы в мировом прокате составили $40 млн. – Ред.) и Разборки в Бронксе с Джеки Чаном (сборы в мировом прокате составили $32 млн. – Ред.).
Читайте: Топ-3 самых богатых умерших знаменитостей – рейтинг Forbes
Также Рэймонд Чоу спродюсував фильм Час пик, после которого загорелась звезда Джеки Чана на голливудском небосводе.
Ранее Факты ICTV писали, що в США на 85 году жизни скончался Марио Сигал, имя которого носит легендарный персонаж игры Super Mario от компании Nintendo.
Фото: Getty Images
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+