В Нью-Йорке (США) известный голливудский актер Алек Болдуин устроил драку на парковке, впоследствии чего был арестован.

60-летнего актера обвинили в нападении и оскорблениях, сообщает CNBC.

Потасовка произошла на одной из парковок элитного района Манхэттен в Нью-Йорке.

В полиции рассказали, что член семьи Болдуина держал место на парковке, когда туда неожиданно заехал другой водитель. Между мужчинами завязался конфликт, после чего актер не выдержал и ударил оппонента.

Читайте: Это ужасно: Бон Джови о семействе Кардашян

Пострадавшего госпитализировали с травмой челюсти, а Болдуина задержала полиции. Однако через несколько часов актера отпустили. 26 ноября ему нужно будет явиться на суд.

Стоит отметить, что это далеко не первый конфликт Алека Болдуина. Так, в 1995 году актер подрался с фотографом с фотографом. В 2011 году Алека высадили из самолета, когда он отказался отключать телефон из-за чего возник конфликт с экипажем судна. В 2014 году актера арестовали из-за обвинений в нарушении общественного порядка.

Раніше Факти ICTV писали, що у фитнес-тренера Аниты Луценко похитили автомобиль, пока она отдыхала с мужем на курорте в Доминиканской Республике.

Фото: Carrienelson1 | Dreamstime.com