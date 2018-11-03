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Подрался из-за парковки: в Нью-Йорке арестовали Алека Болдуина

В Нью-Йорке (США) известный голливудский актер Алек Болдуин устроил драку на парковке, впоследствии чего был арестован.

60-летнего актера обвинили в нападении и оскорблениях, сообщает CNBC.

Потасовка произошла на одной из парковок элитного района Манхэттен в Нью-Йорке.

В полиции рассказали, что член семьи Болдуина держал место на парковке, когда туда неожиданно заехал другой водитель. Между мужчинами завязался конфликт, после чего актер не выдержал и ударил оппонента.

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Пострадавшего госпитализировали с травмой челюсти, а Болдуина задержала полиции. Однако через несколько часов актера отпустили. 26 ноября ему нужно будет явиться на суд.

Стоит отметить, что это далеко не первый конфликт Алека Болдуина. Так, в 1995 году актер подрался с фотографом с фотографом. В 2011 году Алека высадили из самолета, когда он отказался отключать телефон из-за чего возник конфликт с экипажем судна. В 2014 году актера арестовали из-за обвинений в нарушении общественного порядка.

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ФотоCarrienelson1 | Dreamstime.com

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