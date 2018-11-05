Треки, которые ищут все меломаны, могут принадлежать давно известным исполнителям или нонеймам. Факты ICTV предлагают ознакомиться с хит-парадом Shazam за октябрь 2018 года.

10. Rompasso – Ignis

Десятую строчку занимает российский исполнитель Роман Крылов под псевдонимом Rompasso с треком Ignis. У диджея есть собственный музыкальный лейбл RMPSS Records.

Песня Ignis, которая вышла в июле этого года, это вокальная версия не менее популярного трека Angetenar.

Видео на песню Ignis на YouTube уже набрало более 700 тыс. просмотров.

9. Gaullin – Moonlight

На девотой позиции оказался литовский диджей Gaullin с ремиксом на песню покойного американского рэпера XXXTENTACION – Moonlight.

К слову, клип Moonlight стал вторым посмертным клипом XXXTENTACION.

8. The Prince Karma – Later Bitches

Восьмую позицию занимает самый загадочный исполнитель этого топа – The Prince Karma. Некоторые источники пишут, что диджей является резидентом известного американского продюсерского центра Ultra Music.

The Prince Karma новый исполнитель, первый сингл которого через месяц после релиза, в мае 2018 года, возглавил целый ряд европейских чатов.

7. Tommee Profitt – In The End

Седьмой по популярности в поиске Shazam стала песня американского продюсера и композитора Tommee Profitt – In The End.

Трек In The End – это кавер на популярную композицию рок-группы Linkin Park.

6. KAZKA – Плакала

На шестом месте красуется отечественная группа KAZKA, которая стала прорывом для украинской музыки.

Интересно, что песня Плакала попала в мировой топ Shazam на девятою позицию. Также трек уже почти месяц держится на первом месте в России, Беларуси, Казахстане и Болгарии.

KAZKA – украинская группа, которая поет в стиле experimental pop с элементами электро-фолька. Впервые группа дебютировала с авторской песней Свята в 2017 году на талант-шоу Х-фактор.

5. Te Molla – Arnon Feat. Killua

На пятой позиции разместился албанский исполнитель Arnon в колаборации с Killua с треком Te Molla.

Интересно, что 19-летний Arnon не только сам пишет музыку, но и занимается ее продюсированием.

4. Rauf & Faik – Детство

На четвертом месте расположилась композиция дуэта Rauf & Faik – Детство.

Rauf & Faik – молодой коллектив, в который входят двое братьев – близнецов Мирзаевых. Известно, что талант к музыке у ребят от дедушки, который был оперным певцом.

До известности и больших площадок, дуэт выступал в ресторанах и клубах. Таким образом братья зарабатывали на свой дебютный альбом и клип.

Всеобщая популярность пришла к дуэту после выхода сингла Детство.

3. GAYAZOV$ BROTHER$ – Кредо

Следующим в топе разместился еще один семейный дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ с песней Кредо.

Группа состоит из двух братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. GAYAZOV$ BROTHER$ пишет музыку в стиле хип-хоп, рэп и дип-хаус.

Группа появилась в 2013 году. Как площадку для реализации ребята выбрали соцсети, где и продвигали свое творчество.

2. Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind

Серебро в топ-10 забирают диджеи Dynoro и Gigi D’Agostino с песней In My Mind.

In My Mind – это ремикс на одноименную песню в стиле инди-поп австралийской певицы Georgi Kay.

Dynoro – молодой литовский диджей и продюсер. Gigi D’Agostino – достаточно опытный итальянский музыкант и продюсер, который миксует уже более 30 лет.

1. Imagine Dragons – Natural

Первое место занимает американская группа Imagine Dragons, которая за 10 лет своего существования уже успела завоевать поклонников по всему миру.

Imagine Dragons выпустили три студийных альбома и 9 мини-альбомов, а также отыграли 10 туров. У группы имеется более 70 номинаций на разнообразные премии в области музыки. Из них 23 победы. В том числе, в 2014 году группа получила премию Grammy в номинации Лучшее исполнение рок-композиции.

Бонусный трек от Фактов ICTV – 50 Cent – P.I.M.P. (Hedegaard Remix)

В сети все больше и больше набирает популярности ремикс от датского диджея Hedegaard на песню американского репера 50 Cent.

Также мы предлагаем ознакомиться с треками, которые не попали в топ-10, но вряд ли уступают по популярности.

Ранее Факты ICTV писали, что The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип на песню Glass Onion.

Фото: unsplash

Евгения Шапоренко