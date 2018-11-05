Треки, которые ищут все меломаны, могут принадлежать давно известным исполнителям или нонеймам. Факты ICTV предлагают ознакомиться с хит-парадом Shazam за октябрь 2018 года.
10. Rompasso – Ignis
Десятую строчку занимает российский исполнитель Роман Крылов под псевдонимом Rompasso с треком Ignis. У диджея есть собственный музыкальный лейбл RMPSS Records.
Песня Ignis, которая вышла в июле этого года, это вокальная версия не менее популярного трека Angetenar.
Видео на песню Ignis на YouTube уже набрало более 700 тыс. просмотров.
9. Gaullin – Moonlight
На девотой позиции оказался литовский диджей Gaullin с ремиксом на песню покойного американского рэпера XXXTENTACION – Moonlight.
К слову, клип Moonlight стал вторым посмертным клипом XXXTENTACION.
8. The Prince Karma – Later Bitches
Восьмую позицию занимает самый загадочный исполнитель этого топа – The Prince Karma. Некоторые источники пишут, что диджей является резидентом известного американского продюсерского центра Ultra Music.
The Prince Karma новый исполнитель, первый сингл которого через месяц после релиза, в мае 2018 года, возглавил целый ряд европейских чатов.
7. Tommee Profitt – In The End
Седьмой по популярности в поиске Shazam стала песня американского продюсера и композитора Tommee Profitt – In The End.
Трек In The End – это кавер на популярную композицию рок-группы Linkin Park.
6. KAZKA – Плакала
На шестом месте красуется отечественная группа KAZKA, которая стала прорывом для украинской музыки.
Интересно, что песня Плакала попала в мировой топ Shazam на девятою позицию. Также трек уже почти месяц держится на первом месте в России, Беларуси, Казахстане и Болгарии.
KAZKA – украинская группа, которая поет в стиле experimental pop с элементами электро-фолька. Впервые группа дебютировала с авторской песней Свята в 2017 году на талант-шоу Х-фактор.
5. Te Molla – Arnon Feat. Killua
На пятой позиции разместился албанский исполнитель Arnon в колаборации с Killua с треком Te Molla.
Интересно, что 19-летний Arnon не только сам пишет музыку, но и занимается ее продюсированием.
4. Rauf & Faik – Детство
На четвертом месте расположилась композиция дуэта Rauf & Faik – Детство.
Rauf & Faik – молодой коллектив, в который входят двое братьев – близнецов Мирзаевых. Известно, что талант к музыке у ребят от дедушки, который был оперным певцом.Читайте: Шансон 90-х: как родился жанр уголовных куплетов
До известности и больших площадок, дуэт выступал в ресторанах и клубах. Таким образом братья зарабатывали на свой дебютный альбом и клип.
Всеобщая популярность пришла к дуэту после выхода сингла Детство.
3. GAYAZOV$ BROTHER$ – Кредо
Следующим в топе разместился еще один семейный дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ с песней Кредо.
Группа состоит из двух братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. GAYAZOV$ BROTHER$ пишет музыку в стиле хип-хоп, рэп и дип-хаус.
Группа появилась в 2013 году. Как площадку для реализации ребята выбрали соцсети, где и продвигали свое творчество.
2. Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind
Серебро в топ-10 забирают диджеи Dynoro и Gigi D’Agostino с песней In My Mind.
In My Mind – это ремикс на одноименную песню в стиле инди-поп австралийской певицы Georgi Kay.
Dynoro – молодой литовский диджей и продюсер. Gigi D’Agostino – достаточно опытный итальянский музыкант и продюсер, который миксует уже более 30 лет.
1. Imagine Dragons – Natural
Первое место занимает американская группа Imagine Dragons, которая за 10 лет своего существования уже успела завоевать поклонников по всему миру.
Imagine Dragons выпустили три студийных альбома и 9 мини-альбомов, а также отыграли 10 туров. У группы имеется более 70 номинаций на разнообразные премии в области музыки. Из них 23 победы. В том числе, в 2014 году группа получила премию Grammy в номинации Лучшее исполнение рок-композиции.
Бонусный трек от Фактов ICTV – 50 Cent – P.I.M.P. (Hedegaard Remix)
В сети все больше и больше набирает популярности ремикс от датского диджея Hedegaard на песню американского репера 50 Cent.
Также мы предлагаем ознакомиться с треками, которые не попали в топ-10, но вряд ли уступают по популярности.
Ранее Факты ICTV писали, что The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип на песню Glass Onion.
Фото: unsplash