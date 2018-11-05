Съемки третьей части комедийного боевика Плохие парни 3 официально стартовали.
Актер Уилл Смит официально подтвердил в Instagram начало съемок фильма Плохие парни 3.
– Йо, йо, что я вам скажу. Что я вам скажу! Это похоже на сумасшествие. Но, погодите. Это все уже официально. Плохие парни на всю жизнь. Мы вернулись, – написал Смит.
В опубликованном видео актер на смог сдержать эмоций и постоянно кричал “это официально, Плохие парни 3”. А потом в ролике появился и актер Мартин Лоуренс, который снимался со Смитом в двух предыдущих частях фильма.
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К слову, в спин-оффе фэнтезийного сериала Игра престолов сыграет голливудская актриса Наоми Уоттс.
Відео: willsmith