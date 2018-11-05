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Настоящий вызов: Джамала озвучила мультгероя Disney

Певица Джамала “стала одной из героинь” мультфильма Ральф-разрушитель 2, а точнее голосом гонщицы Инжекту.

Джамала озвучила Инжекту в Ральфе-разрушителе 2 – харизматичную гонщицу, персонажа мультика. Певица осталась в большом восторге от работы, о чем сообщила в соцсетях. По ее словам, в фильме можно будет услышать еще и песню в ее исполнении, но в образе мультгероя.

Также Джамала дала совет по работе над дубляжом:

– В этом настоящий вызов дубляжа – забыть о своем личном опыте, – написала Джамала в Facebook.

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Отметим, что Джамала ищет что-то новое в жизни не только в творчестве, но и в имидже. Так, певица поразила сменой цвета волос во время выступления на одном из телепроектов.

 

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, Джамала представила 10 песен нового альбома Крылья.

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