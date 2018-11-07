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Bad Liar – Imagine Dragons презентовали новую песню

Американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новую композицию Bad Liar.

Imagine Dragons

Уже за первые сутки песня Bad Liar группы Imagine Dragons собрала на YouTube-канале больше 2,3 млн прослушиваний.

Новая композиция войдет в альбом Origins, выход которого запланирован на 9 ноября.

Читайте: В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было

В песне герой обращается к близкому человеку с просьбой увидеть его настоящего и начать доверять ему.

Ранее Факты ICTV писали о новом клипе группы на песню Zero.

Фото: Tracy King/Dreamstime.com

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