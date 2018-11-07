В Евровидении 2019 примут участие 42 страны.
Участниками Евровидение 2019, которое пройдет в Израиле, будут 42 страны.
Об этом сообщает Европейский вещательный союз.
Конкурс состоится в мае 2019 в Тель-Авиве. В состав финалистов автоматически входят Израиль, Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия.
Стоит отметить, свое участие в конкурсе уже подтвердила Украина.
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Участники Евровидения 2019 – список
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Беларусь
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Македония
- Германия
- Грузия
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Соединенное Королевство
Ранее Факты ICTV писали, каким будет девиз Евровидения 2019.