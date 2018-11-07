В Евровидении 2019 примут участие 42 страны.

Участниками Евровидение 2019, которое пройдет в Израиле, будут 42 страны.

Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

Конкурс состоится в мае 2019 в Тель-Авиве. В состав финалистов автоматически входят Израиль, Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия.

Стоит отметить, свое участие в конкурсе уже подтвердила Украина.

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Участники Евровидения 2019 – список

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Македония

Германия

Грузия

Греция

Венгрия

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Соединенное Королевство

Ранее Факты ICTV писали, каким будет девиз Евровидения 2019.

Фото: Mohamed Ahmed Soliman/Dreamstime.com