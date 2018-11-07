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Евровидение 2019: 42 страны подтвердили участие

В Евровидении 2019 примут участие 42 страны.

Євробачення 2019

Участниками Евровидение 2019, которое пройдет в Израиле, будут 42 страны.

Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

Конкурс состоится в мае 2019 в Тель-Авиве. В состав финалистов автоматически входят Израиль, Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия.

Стоит отметить, свое участие в конкурсе уже подтвердила Украина.

Читайте: Евровидение 2019: Болгария впервые отказалась от участия

Участники Евровидения 2019 – список

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Македония
  • Германия
  • Грузия
  • Греция
  • Венгрия
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Соединенное Королевство

Ранее Факты ICTV писали, каким будет девиз Евровидения 2019.

Фото: Mohamed Ahmed Soliman/Dreamstime.com

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