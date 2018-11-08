В этом месяце кинотеатры посетит фильм Девушка в паутине, который является частью киноадаптации серии романов под названием Миллениум. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы поделиться впечатлениями.

Сюжет

В данном случае говорить о сюжете фильма достаточно сложно, ведь Девушка в паутине не является прямым продолжением Девушки с татуировкой дракона.

По какой-то причине авторы фильма решили, что следующие две части после ремейка зрителям не понадобятся и спустя 7 лет выпустить сразу четвертую часть. Конечно, адаптации Девушки, которая играла с огнем и Девушки, которая разворошила осиное гнездо есть, но они не настолько известны.

Сюжет, как и в других фильмах, расскажет о хакере и антисоциальной персоне Лизбет Саландер и журналисте Микаэле Бломквисте, которым вместе предстоит расследовать еще одно запутанное дело.

В этот раз будут замешаны секретные разработки США, одна из опаснейших российских группировок, а также некий вундеркинд. Ответственность Саландер за свои действия возрастает до небес буквально с первых минут фильма и угрожает держать зрителя в напряжении до последнего момента. Но и это ощущение быстро пропадает.

Актерское мастерство

В этот раз на роль гениального хакера Лизбет взяли Клер Фой, которая многим может быть известна своей недавней ролью Королевы Елизаветы II в сериале Корона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claire Foy (@theclairefoy) 5 Ноя 2018 в 12:28 PST

И стоит сказать, что у нее действительно был потенциал прекрасно сыграть Саландер: есть и присущая персонажу неловкость, и вечно холодный взгляд, и сухой расчет происходящего.

Но не удалось ей дотянуть даже до той планки, которую поставила Руни Мара. Ее Лизбет была реальной, смотря на ее игру, было легко поверить, что прославленная хакер не просто не может сойтись с людьми, она даже не понимает смысла в подобных действиях.

В Девушке в паутине, даже зная историю персонажа, не удается ему сопереживать, что очень прискорбно.

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Второго же центрального персонажа – Микаэла Бломквиста – сыграл Сверрир Гуднасон. Он справился со своей ролью вполне адекватно, хотя лично мне Дэниел Крейг понравился немного больше.

Однако и вариант Гуднансон заставляет поверить в реальность журналиста-исследователя, который будет до конца следовать по данной ему ниточке, не думая о том, куда она может его привести.

Весь остальной актерский состав отыграл свои роли очень хорошо. Особенно стоит выделить одержимого своим детищем разработчика программы и главную злодейку фильма, которой, к сожалению, выделили намного меньше времени, чем она заслуживает.

Ведь о ее реальной личности становится известно любому человеку, который соизволит посмотреть трейлер.

Возможно, тайна главаря российской организации играет намного большую роль в книге и должна была держаться в секрете до последних глав, но в Девушке в паутине ее присутствие можно было обыграть интереснее, что придало бы фильму свой, уникальный, оттенок.

Атмосфера и длительность

У Девушки с татуировкой дракона была очень мрачная и “приземленная” атмосфера, кроме тех моментов, когда ты вспоминал, что Лизбет не составляет труда взломать все, что угодно.

В отдельные моменты царила атмосфера безысходности, когда зритель понимал, что главные герои не смогут ничего сделать со сложившейся ситуацией и ее просто нужно пережить.

Повторить подобное в Девушке в паутине, к сожалению, не удалось. Даже в те моменты, когда персонаж находится в, казалось бы, безвыходной ситуации, понимаешь, что он все равно из нее выпутается. Причем в отдельных моментах это смотрится крайне тупо.

Подобное решение убивает весь накал, которым должен быть пропитан фильм. В отдельные моменты Девушка в паутине похожа на очередной голливудский боевик, который переплетается с реализмом, присущим первой части.

Но при этом удалось избежать затянутости фильма. Выходя из кинотеатра, не создавалось ощущение, что ты только что два часа смотрел картину. В этот раз каждая сцена уместна и не создает лишнего напряжения для зрителя.

Однако при этом теряется глубина персонажей, которая была в первой части серии, где каждому из них, даже незначительному, отводилось достаточное количество экранного времени.

Многих именно эта черта фильма привлекала и тех, кто надеялся получить что-то подобное в Девушке в паутине, ждет разочарование.

Вердикт

Девушка в паутине получилась очень странным сиквелом. Тем, кто не знаком с серией романов Миллениум и более старой киноадаптацией, не очень обрадует “прыжок” через две части.

Это все равно, что посмотреть Гарри Поттера и философский камень, а потом сразу приняться за Гарри Поттера и кубок огня.

Да и фанаты первых трех книг, которые написал Стиг Ларссон, вряд ли ждали новых частей романов и киноадаптаций. Девушку в паутине можно посоветовать тем, кто имеет хотя бы минимальное представление о серии Миллениум, но хотел бы посмотреть более легкий триллер.

Нельзя отрицать присутствие действительно хороших идей в фильме, но конечный результат ясно дает понять, что Девушке в паутине не хватило внимания.

Сюжет: 6/10

Актерская игра: 8/10

Атмосфера: 3/10

Общая оценка фактов ICTV: 5.5 / 10

Факты ICTV также опубликовали рецензию на фильм Дикое поле, который сегодня появился в кинотеатрах.

Владислав Бомбела

Фото: theclairefoy, B&H

Видео: B&H Film Distribution Company