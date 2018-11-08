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Вышел новый трейлер приключенческого фильма Маугли

Netflix выпустила новый трейлер фильма Маугли, снятого по Книге джунглей Редьярда Киплинга.

Маугли выйдет на некоторые экраны США и Великобритании уже 29 ноября, а 7 декабря Netflix покажет его всему миру.

Кстати, компания Netflix перекупила Маугли в июле у Warner Bros.

Что интересно, ленту снял актер и режиссер Энди Серкис. Зрители его знают как Голлума из Властелина колец.

Маугли сыграл актер Роэн Чанд.

Бенедикт Камбербэтч озвучил тигра Шерхана, а Кристиан Бэйл говорил голосом пантеры Багиры, а великолепная Кейт Бланшетт озвучила питона Каа.

Читайте: Настоящий вызов: Джамала озвучила мультгероя Disney

Напомним, Уилл Смит анонсировал продолжение фильма Плохие парни.

Фото: скрин трейлера Netflix

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