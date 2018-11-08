Netflix выпустила новый трейлер фильма Маугли, снятого по Книге джунглей Редьярда Киплинга.
Маугли выйдет на некоторые экраны США и Великобритании уже 29 ноября, а 7 декабря Netflix покажет его всему миру.
Кстати, компания Netflix перекупила Маугли в июле у Warner Bros.
Что интересно, ленту снял актер и режиссер Энди Серкис. Зрители его знают как Голлума из Властелина колец.
Маугли сыграл актер Роэн Чанд.
Бенедикт Камбербэтч озвучил тигра Шерхана, а Кристиан Бэйл говорил голосом пантеры Багиры, а великолепная Кейт Бланшетт озвучила питона Каа.
Читайте: Настоящий вызов: Джамала озвучила мультгероя Disney
Напомним, Уилл Смит анонсировал продолжение фильма Плохие парни.
Фото: скрин трейлера Netflix
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+