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Ангел с голубыми глазами: Адриана Лима уходит с Victoria’s Secret (ГОЛОСОВАНИЕ)

Модель Victoria’s Secret Адриана Лима завершила свою карьеру в шоу. Мы собрали несколько интересных фактов о знаменитости, а также ее самые сексуальные образы.

Известная бразильская модель Адриана Лима покидает шоу Victoria’s Secret .

Об этом она сообщила вчера во время показа в Нью-Йорке.

37-летняя знаменитость не смогла сдержать эмоций, трогательно попрощалась со зрителями, участницами шоу и командой.

Больше 15 лет девушка была ангелом Victoria’s Secret Show.

Лима опубликовала также в Instagram видео со своими выходами.

К слову, мы собрали всех моделей Victoria’s Secret, которые выходили на подиум в этом году, среди которых было и 18 новых участниц.

 

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Dear Victoria, Thank you for showing me the world, sharing your secrets, and most importantly not just giving me wings but teaching me to fly. to the best fans in the! Love, Adriana

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Адриану Лиму много раз называли одной из самых красивых женщин на земле. Девушка в разводе с баскетболистом Марко Яричем, у них есть две дочери.

Модель много занимается благотворительностью, а также несколько раз в неделю ходит на бокс.

Адриана уже много лет является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Напомним, как Эльза Хоск вышла в бюстгальтере за $1 млн.

Мы собрали несколько интересных образов Адрианы и предлагаем вам выбрать тот, который понравился больше всего.

 

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