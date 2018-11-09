Модель Victoria’s Secret Адриана Лима завершила свою карьеру в шоу. Мы собрали несколько интересных фактов о знаменитости, а также ее самые сексуальные образы.

Известная бразильская модель Адриана Лима покидает шоу Victoria’s Secret .

Об этом она сообщила вчера во время показа в Нью-Йорке.

37-летняя знаменитость не смогла сдержать эмоций, трогательно попрощалась со зрителями, участницами шоу и командой.

Больше 15 лет девушка была ангелом Victoria’s Secret Show.

Лима опубликовала также в Instagram видео со своими выходами.

К слову, мы собрали всех моделей Victoria’s Secret, которые выходили на подиум в этом году, среди которых было и 18 новых участниц.

Адриану Лиму много раз называли одной из самых красивых женщин на земле. Девушка в разводе с баскетболистом Марко Яричем, у них есть две дочери.

Модель много занимается благотворительностью, а также несколько раз в неделю ходит на бокс.

Адриана уже много лет является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Напомним, как Эльза Хоск вышла в бюстгальтере за $1 млн.

Мы собрали несколько интересных образов Адрианы и предлагаем вам выбрать тот, который понравился больше всего.