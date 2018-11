Группа Imagine Dragons сообщила в Twitter, что сегодня вышел их пятый альбом под названием Origins.

Его уже можно приобрести в Google Play, Apple Music и других музыкальных сервисах.

Всего в Origins вошло 15 треков, среди которых и саундтрек к мультфильму Ральф против интернета, который выйдет в Украине 22 ноября.

Также в альбоме можно найти такие песни как Zero, Machine, Natural.

ORIGINS

out everywhere NOWhttps://t.co/OcH6Eqi26w pic.twitter.com/3mmfYiNObI

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) 9 ноября 2018 г.