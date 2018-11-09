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Песня про лицо – новый трек Время и Стекло

Украинская группа Время и Стекло выпустила новый трек Песня про лицо.

Песня про лицо опубликована на официальном канале Время и Стекло на YouTube.

Песня сделана в жанре edm trap music. Это что-то новенькое для группы.

Не все поклонники оценили смену музыкального имиджа.

Видео уже собрало почти больше 116 тыс. просмотров, 11 тыс. лайков и 3 тыс. дислайков.

Многие фанаты остались недовольны, указывая, что песня “не зашла”, хотя и переслушивали по несколько раз, кроме того, некоторых возмутили маты в тексте песни и отмечали, что слова глупые.

Однако часть фанатов указали, что в восторге от песни и она точно станет их любимой после трека Глубоко Нади Дорофеевой и Monatik.

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Эус
Деус
Double
Trouble
Мчится Красный
В нем два хулигана
Одна длинноногая
Икона стиля
А другой Икона музыки
В машине Шпилит
Время и Стекло
Время Время и Стекло
А в машине Шпилит
Группа Время и Стекло
Главное чтобы свое лицо ты нашел
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол
 А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
 Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
 Мамамамастер наколи мне масти
Чтобы все от зависти открыли свои пасти
Коли тату, кольщик
Колоколокольчик
Все мои заценят этот звонкий прикольчик
Я закрою партаки
Новым модным шмотом
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полете
Virtual Reality VR VR
А у меня с*ка не маленький PR PR
 А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
 Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
 Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, все!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, какие самые популярные песни от Shazam.

Фото: nadyadorofeeva/Instagram

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