Украинская группа Время и Стекло выпустила новый трек Песня про лицо.
Песня про лицо опубликована на официальном канале Время и Стекло на YouTube.
Песня сделана в жанре edm trap music. Это что-то новенькое для группы.
Не все поклонники оценили смену музыкального имиджа.
Видео уже собрало почти больше 116 тыс. просмотров, 11 тыс. лайков и 3 тыс. дислайков.
Многие фанаты остались недовольны, указывая, что песня “не зашла”, хотя и переслушивали по несколько раз, кроме того, некоторых возмутили маты в тексте песни и отмечали, что слова глупые.
Однако часть фанатов указали, что в восторге от песни и она точно станет их любимой после трека Глубоко Нади Дорофеевой и Monatik.
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|Эус
Деус
Double
Trouble
Мчится Красный
В нем два хулигана
Одна длинноногая
Икона стиля
А другой Икона музыки
В машине Шпилит
Время и Стекло
Время Время и Стекло
А в машине Шпилит
Группа Время и Стекло
Главное чтобы свое лицо ты нашел
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол
| А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
| Мамамамастер наколи мне масти
Чтобы все от зависти открыли свои пасти
Коли тату, кольщик
Колоколокольчик
Все мои заценят этот звонкий прикольчик
Я закрою партаки
Новым модным шмотом
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полете
Virtual Reality VR VR
А у меня с*ка не маленький PR PR
| А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, все!
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