Украинская группа Время и Стекло выпустила новый трек Песня про лицо.

Песня про лицо опубликована на официальном канале Время и Стекло на YouTube.

Песня сделана в жанре edm trap music. Это что-то новенькое для группы.

Не все поклонники оценили смену музыкального имиджа.

Видео уже собрало почти больше 116 тыс. просмотров, 11 тыс. лайков и 3 тыс. дислайков.

Многие фанаты остались недовольны, указывая, что песня “не зашла”, хотя и переслушивали по несколько раз, кроме того, некоторых возмутили маты в тексте песни и отмечали, что слова глупые.

Однако часть фанатов указали, что в восторге от песни и она точно станет их любимой после трека Глубоко Нади Дорофеевой и Monatik.

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Эус

Деус

Double

Trouble

Мчится Красный

В нем два хулигана

Одна длинноногая

Икона стиля

А другой Икона музыки

В машине Шпилит

Время и Стекло

Время Время и Стекло

А в машине Шпилит

Группа Время и Стекло

Главное чтобы свое лицо ты нашел

Когда бросят этот трек

В ноги на танцпол А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе свое что-то представляет

Танцуй с таким лицом,

как будто ты что-то знаешь Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь Ой, все! Мамамамастер наколи мне масти

Чтобы все от зависти открыли свои пасти

Коли тату, кольщик

Колоколокольчик

Все мои заценят этот звонкий прикольчик

Я закрою партаки

Новым модным шмотом

Руки в брюки, а на ноги

Джорданы в полете

Virtual Reality VR VR

А у меня с*ка не маленький PR PR А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе свое что-то представляет

Танцуй с таким лицом,

как будто ты что-то знаешь Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь Ой, все! Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь

Ой, все!

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Фото: nadyadorofeeva/Instagram