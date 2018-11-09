Шведская модель Эльза Хоск представила бюстгальтер за $1 млн на шоу Victoria’s Secret.
Шведская модель Эльза Хоск вышла на подиум Victoria’s Secret Fashion Show 2018 в бюстгальтере, который стоит $1 млн, сообщает Daily Mail.
У тех, кому очень понравился дизайн драгоценного бюстгальтера, будет возможность приобрести “бюджетную” версию, которая будет стоить $250.
Во время шоу Госк появилась на подиуме еще один раз – в черном комплекте под названием Celestial Angels.
В этом году на шоу Victoria’s Secret пригласили рекордное количество музыкантов и потратили около $12 млн.
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К слову, во время отдыха на Багамах на модель Катарину Заруцки напала акула.
Фото: Getty Images
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