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Victoria’s Secret Fashion Show 2018: Эльза Хоск вышла в бюстгальтере за $1 млн

Шведская модель Эльза Хоск представила бюстгальтер за $1 млн на шоу Victoria’s Secret.

Ельза Госк

Шведская модель Эльза Хоск вышла на подиум Victoria’s Secret Fashion Show 2018 в бюстгальтере, который стоит $1 млн, сообщает Daily Mail.

У тех, кому очень понравился дизайн драгоценного бюстгальтера, будет возможность приобрести “бюджетную” версию, которая будет стоить $250.

Во время шоу Госк появилась на подиуме еще один раз – в черном комплекте под названием Celestial Angels.

В этом году на шоу Victoria’s Secret пригласили рекордное количество музыкантов и потратили около $12 млн.

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К слову, во время отдыха на Багамах на модель Катарину Заруцки напала акула.

Фото: Getty Images

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