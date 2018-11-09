Victoria’s Secret Show 2018 прошло в Нью Йорке. Ежегодно на подиум выходят самые красивые модели мира. Мы собрали фото и видео ангелов Victoria’s Secret с показа.

Victoria’s Secret – самое популярное шоу-показ нижнего белья в мире.

Ежегодно на его подиум стремятся выйти сотни моделей, но жесткий кастинг проходят лишь немногие.

Кстати, в этом году появилось новых 18 ангелов.

А мы также делали материал, где собраны все модели Victoria’s Secret.

В этом году шоу проходило в Нью-Йорке и снова собрало множество знаменитостей в одном месте, которые пришли не только купить самую дорогую линейку белья, но и посмотреть на самых высокооплачиваемых моделей мира.

К слову, Адриана Лима, которая пробыла на шоу 19 лет, заявила о своем уходе с Victoria’s Secret.

Факты ICTV также собрали из социальных сетей моделей фотографии подготовки к шоу:























































Victoria’s Secret Show 2018: видео и 15 самых красивых моделей / 28 фотографий

Мы подобрали фотографии 15 ангелов, которые блистали на Victoria’s Secret Show 2018. Какая вам понравилась больше всего?