Украинская модель Богдана Тарасык вошла в топ-15 самых красивый женщин в мире.
Miss International 2018 провел финал в Токио, где 77 девушек доказывали, что красота спасет мир.
24-летняя украинка Богдана Тарасык впервые за историю того, как Украина участвует в конкурсе красоты международного формата, вошла в топ-15.
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Сегодня состоялся финал @missinternationalofficial. @bogdana_tarasyk в первый раз, за всю историю участия Украины в международном конкурсе, вошла в 15-ку самых красивых девушек. Богдана, мы гордимся тобой, ты – умница! Прекрасно держалась на сцене и достойной представила нашу страну ! Невероятное платье от @katherine_lukashyk. Аксессуары: @vesna.accessories
Первое место получила 20-летняя Марием Кларет Веласко Нарсия из Венесуелы.
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Мы собрали несколько фотографий украинской красавицы из ее социальных сетей.
Напомним, очаровательна украинка возглавила рейтинг бодибилдеров.
Фото: bogdana_tarasyk/Instagram