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Впервые в истории: украинка вошла в топ-15 самых красивых женщин мира

Украинская модель Богдана Тарасык вошла в топ-15 самых красивый женщин в мире.

Miss International 2018 провел финал в Токио, где 77 девушек доказывали, что красота спасет мир.

24-летняя украинка Богдана Тарасык впервые за историю того, как Украина участвует в конкурсе красоты международного формата, вошла в топ-15.

Первое место получила 20-летняя Марием Кларет Веласко Нарсия из Венесуелы.

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Мы собрали несколько фотографий украинской красавицы из ее социальных сетей.

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Впервые в истории: украинка вошла в топ-15 самых красивых женщин мира / 9 фотографий

Напомним, очаровательна украинка возглавила рейтинг бодибилдеров.

Фото: bogdana_tarasyk/Instagram

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