Сегодня на 45 году жизни скончалась Юлия Волчкова. Факты ICTV в память об украинской актрисе собрали интересные моменты из ее жизни, а также яркие фотографии прекрасной женщины.

Жизненный и творческий путь

Интернет о Юлии знает немного. Известно, что родилась будущая актриса 29 августа 1974 года в Киеве. В 1995 году окончила Киевский государственный институту театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. И в этом же года она стала играть в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. За время своей работы в этом театре она сыграла около 20 ролей.

Проявила свой талант перевоплощений не только на сцене театра, но и кино. Снималась актриса в таких картинах: День рождения Буржуя, Гарлем, Кольцо с бирюзой, Сердцу не прикажешь, Рябины гроздья алые, След оборотня и другие.

О чем писала в соцсетях

О личной жизни нет ни слова. Хотя, по статусу в Facebook ясно, что женщина находилась в браке. Ее многочисленные посты о семье говорят о важности этой части жизни для актрисы.

Также Юлия Волчкова много фотографий публиковала о своей деятельности на ТБ. Она снималась в шоу на СТБ Один за всех. Ее публикации свидетельствуют о жесткой социальной позицией:

– Первый раз в жизни мне хотелось убить человека.Они вчетвером мучительно убивали двухлетнюю девочку. Двоих из них сегодня покажут на СТБ в 21 00!

Также страница в соцсетях переполнена личными размышлениями о жизни, глубокими мыслями известных писателей, философов.

– Век живи, век учись…. , а если экзамен провален , будет переэкзаменовка…, и так пока не сдашь…

Очень много фотографий говорят о яркости жизни и о ее насыщенности. Факты ICTV выбрали лучшие из них. Именно такой нам запомнится актриса. Светлая память!

















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Напомним, что о смерти Юлии Волчковой от тяжелой болезни стало известно сегодня. О дате, времени и месте прощания с Волчковой обещают сообщить позже.

ФОТО: Юлия Волчкова/Facebook