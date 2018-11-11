11 ноября американский актер Леонардо Ди Каприо празднует день рождения. В свои 44 года Лео отличается замечательным вкусом относительно девушек, с которыми он встречается.

Портрет девушки Ди Каприо примерно выглядит так: “длинноногая блондинка модель, желательно, ангел Victoria’s Secret”, пишет Maximonline.

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Камила Морроне. Слухи о романе Лео с 21-летней моделью появились еще в 2017 году. Сейчас Ди Каприо неразлучен с Камилой, ездит с ней в романтические путешествия, встречал Новый год и знакомил с друзьями.

Кстати, Аль Пачино – это крестный отец модели.

Келли Рорбах. Модель Sports Illustrated и начинающая актриса. Девушку пророчили в жены Ди Каприо, однако пара рассталась из-за напряженного графика обоих.

К слову, Келли снималась в Спасателях Малибу.

Лорен Хаттон. С актрисой и звездой сериала Золотая молодежь Челси Лео провел ночь после получения долгожданного Оскара в особняке на Голливудских холмах.

Лорен присоединилась к Ди Каприо после вечеринки, а покинула особняк утром следующего дня.

Тони Гаррн. Немецкая модель была подружкой Ди Каприо полтора года. Пара недолго жила вместе в нью-йоркских апартаментах Лео.

Мадалина Генеа. Отношения с румынской моделью Лео официально не разглашал.

Да и сама Мадалина в прессе сказала, что хочет прославиться не своим парнем, а своей работой.

Эрин Хизертон. Отношения ангела Victoria’s Secret и Ди Каприо продлились меньше года.

Эрин утверждает, что не рассчитывала на серьезные отношения, однако летала к Лео в Австралию, когда он снимался в Великом Гэтсби.

Блейк Лайвли. Единственная не модель в списке девушек Ди Каприо.

Длинноногая улыбчивая блондинка и Лео катались на яхте на Лазурном Берегу в мае 2011 года во время Каннского кинофестиваля. Но роман не продлился долго, в сентябре пара рассталась.

Анна Вьялицына. Недолгий, но яркий роман ангел Victoria’s Secret и Лео случился во время отдыха на Ибице в 2009 году.

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Эмма Миллер. Еще одно кратковременное увлечение Лео в 2009 году – актриса сериала Золотая молодежь Челси.

Пару заметили папарацци за романтическим ужином в особняке Лео в Кенсингтоне.

Бар Рафаэли. В самых серьезных отношениях Ди Каприо был с израильской моделью Бар Рафаэли.

Пара встречалась 5 лет, вместе появлялась на людях, болем того, Бар понравилась маме Лео — Ирмелин.

Жизель Бундхен. Еще одна девушка Ди Каприо, с которой у Лео были серьезные отношения.

Пара встречалась 5 лет и рассталась после просьбы Жизель помочь с карьерой актрисы.

Амбер Валетта. Говорят, Лео приметил Амбер в 1998 году, увидев на страницах модного журнала, и долго добивался встречи с ней.

Однако отношения были короткими.

Ева Герцигова. Кратковременный роман с чешской моделью случился после премьеры фильма Человек в железной маске, где они и познакомились.

Хелена Кристенсен. Хелена старше Лео на 6 лет. Несмотря на это, в 1997 году после выхода Титаника Ди Каприо это совершенно не останавливало.

Кристен Занг. Модель, с которой Лео появился на премьере Титаника, несколько лет получала письма с угрозами от его фанаток.

Бриттани Дэниэл. Актриса снималась с Ди Каприо в Дневнике баскетболиста, когда ему было 19.

Отношений хватило для нескольких свиданий.

Бриджет Холл. Первая девушка Ди Каприо Бриджет Холл также была моделью.

Пара встречалась в 1994 году, когда оба были еще подростками. В одном из интервью Ди Каприо признался, что именно с Бриджет потерял девственность.

Мы также писали о том, что опубликовали первый кадр из фильма, в котором снимаются Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Фото: Instagram, Jeff J Mitchell/Getty Images