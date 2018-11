Украинка Ирина Антонюк получила специальный титул и корону на конкурсе красоты World Plus Size на Филиппинах.

А титул Мисс Мира получила представительница Филиппин.

Кроме того, украинка получила лицензию на проведение и организацию конкурса такого контекста на Ривненщине.

К слову, в финале мирового конкурса Mrs.Ukraine Plus Size 2018 участвовали 15 девушек из разных стран.

