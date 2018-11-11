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World Plus Size: украинка получила корону на конкурсе красоты

Украинка Ирина Антонюк получила специальный титул и корону на конкурсе красоты World Plus Size на Филиппинах.

Ирина Антонюк получила специальный титул и корону Ms STAR Top of the World Plus Size 2018, сообщают Новини по-рівненськи.

А титул Мисс Мира получила представительница Филиппин.

Кроме того, украинка получила лицензию на проведение и организацию конкурса такого контекста на Ривненщине.

Читайте: Впервые в истории: украинка вошла в топ-15 самых красивых женщин мире

К слову, в финале мирового конкурса Mrs.Ukraine Plus Size 2018 участвовали 15 девушек из разных стран.

Напомним, украинка Мария Хабарова победила на конкурсе Королева Скандинавии.

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