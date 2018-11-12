Сегодня в возрасте 95 лет умер сооснователь комиксов Marvel Стэн Ли. Факты ICTV собрали самые интересные факты из его биографии.

Родился Стэн Ли в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения Джека и Селии Либеров.

До основания комиксов Marvel он попробовал себя на многих работах: занимался доставкой сэндвичей, продавал подписку на New York Herald Tribune, писал некрологи для службы новостей.

В 1942 году Стэна Ли призвали в армию США, где он служил до октября 1945 года.

В 1961 году он и Джерек Кирби основали Marvel. За время работы над комиксами Marvel Стэн Ли, вместе со многими художниками, создал более 100 персонажей.

Самыми известными персонажами и командами стали Доктор Стрэндж, Железный Человек, Люди Икс, Локи, Фантастическая четверка, Тор, Ник Фьюри, Халк, Человек-Паук.

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В 1995 году Стэн Ли попал в зал славы писателя и редактора комиксов Джека Керби. В 2002 году получил премию Сатурн за достижения в карьере, а в 2008 году автор Marvel получил Национальную медаль США в области искусств.

С 1989 года Ли часто появлялся в адаптациях комиксов Marvel в фильмах и в видеоиграх. Он также сыграл самого себя в мультсериале Сипсоны и очень любил смотреть фильмы с Брюсом Ли.

Напомним, сегодня умер Стэн Ли, который является одним из основателей комиксов Marvel.