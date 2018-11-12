PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Історія іграшок 4 - перший тизер/

История игрушек 4 – первый тизер

В сети появился первый тизер мультфильма История игрушек 4.

історія іграшок

Тизер мультфильма История игрушек 4 появился в сети.

Его выход запланирован на 21 июня 2019 года.

По сюжету, приключения с главными героями будут происходить уже с новой владелицей – девочкой Бонни.

Главный герой мультфильма Вуди мечтает найти Бо Пип, которую отдали другим владельцам.

Читайте: Украинские мультфильм признан лучшим на международном фестивале

К слову, режиссером фильма выступил мультипликатор Джош Кули.

Ранее Факты ICTV писали об анимированном музыкальном приключение Смолфут.

Фото: Copsgurl07/Dreamstime.com

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка