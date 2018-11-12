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Мила Кунис и Виктория Бэкхем: топ-10 звезд на People’s Choice Awards (ГОЛОСОВАНИЕ)

В США вручили награды ежегодной премии People’s Choice Awards, на красной дорожке которой блистали звезды кино, телевидения и музыкальной индустрии.

На People’s Choice Awards пришли Виктория Бэкхем, Гвен Стефани, Мила Кунис, Рита Ора, Ким и Хлоя Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Ники Минаж и многие другие.

Читайте: People’s Choice Awards 2018: выбраны лучшие фильмы и сериалы года

Модные критики достаточно лестно отозвались о звездных образах, отметив, что девушки смогли подобрать наряды по фигуре, но отказались от модных тенденций.

Факты ICTV предлагают посмотреть лучшие образы знаменитостей и проголосовать за свою фаворитку.

Ранее Факты ICTV писали о топ-5 самых кассовых фильмов в истории.

Фото: peopleschoicewhowhatwear,  snazzy_appGetty Images

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