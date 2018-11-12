В США вручили награды ежегодной премии People’s Choice Awards, на красной дорожке которой блистали звезды кино, телевидения и музыкальной индустрии.
На People’s Choice Awards пришли Виктория Бэкхем, Гвен Стефани, Мила Кунис, Рита Ора, Ким и Хлоя Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Ники Минаж и многие другие.
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Модные критики достаточно лестно отозвались о звездных образах, отметив, что девушки смогли подобрать наряды по фигуре, но отказались от модных тенденций.
Факты ICTV предлагают посмотреть лучшие образы знаменитостей и проголосовать за свою фаворитку.
Ранее Факты ICTV писали о топ-5 самых кассовых фильмов в истории.
Фото: peopleschoice, whowhatwear, snazzy_app, Getty Images
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