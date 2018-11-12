Украинская группа ONUKA представила новую песню Хащі.

Клип стал своеобразным напоминанием о проблемах современного общества.

– Хащі – в моем понимании – это пропасть, беспросветная пучина. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли – куда ни глянь, только одни хащі, – рассказала фронтмен группы Наталья Жижченко.

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К слову, ранее ONUKA сняла видео на песню Strum. Впервые в Украине все средства от монетизации нового клипа группы на YouTube-канале будут отчисляться организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.