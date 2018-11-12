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People’s Choice Awards 2018: выбраны лучшие фильмы и сериалы года

Премия People’s Choice Awards 2018 назвала лучшим фильмом года Мстители: Война бесконечности.

People's Choise Awards

Лучшим фильмом года по версии премии People’s Choice Awards стал Мстители: Война бесконечности.

Список победителей опубликовало издание  The Hollywood Reporter.

Награду в номинации Актриса года получила Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы.

 

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Scarlett dedicates her award to the armed forces that protect us. She did not forget #VeteransDay I love her big heart. Thank you @peopleschoice for highlighting this special moment.

Публикация от Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett)

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К слову, лучшей комедией года стала кинолента Шпион, который меня бросил, главную роль в которой сыграла актриса Мила Кунис.

 

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#MilaKunis looking stunning at CinemaCon, March 28th

Публикация от Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila)

Лучшей музыкальной группой была признана BTC.

Награду за лучший драматический сериал в этом году получил Ривердейл.

Ранее Факты ICTV писали о топ-5 самых кассовых фильмов в истории.

Фото: ENews

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