Премия People’s Choice Awards 2018 назвала лучшим фильмом года Мстители: Война бесконечности.
Лучшим фильмом года по версии премии People’s Choice Awards стал Мстители: Война бесконечности.
Список победителей опубликовало издание The Hollywood Reporter.
Награду в номинации Актриса года получила Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы.
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К слову, лучшей комедией года стала кинолента Шпион, который меня бросил, главную роль в которой сыграла актриса Мила Кунис.
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Лучшей музыкальной группой была признана BTC.
Награду за лучший драматический сериал в этом году получил Ривердейл.
Ранее Факты ICTV писали о топ-5 самых кассовых фильмов в истории.
Фото: ENews