Стэн Ли, который является одним из сооснователей комиксов Marvel, умер в возрасте 95 лет.

Сооснователь комиксов Marvel Стэн Ли умер сегодня в США. Ему было 95 лет, сообщает издание TMZ.

Об это СМИ узнали от дочери погибшего. По ее словам, скорая помощь приехала в дом мужчины утром и госпитализировала его. Стэн Ли умер в медицинском центре.

Причина смерти не сообщается, однако известно, что у Стэна Ли были приступы пневмонии и проблемы со зрением.

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Он основал Marvel вместе с Джеком Кирби в 1961 году. Именно Ли создал таких известных персонажей комиксов как Человек-Паук, Халк, Железный человек, а также супергеройскую команду – Мстители.

Стэну Ли очень нравилось, что его творения перенесли на большой экран, потому он играл небольшие роли во всех недавних фильмах по вселенной комиксов Marvel.

Напомним, в феврале 2018 года Стена Ли госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями.