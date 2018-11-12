Канадскому актеру Райану Гослингу сегодня исполнилось 38 лет. Сайт Факты ICTV подготовил интересные факты о знаменитости и собрал его лучшие роли.

Райан Гослинг стал известен в Украине всего несколько лет назад, а на Западе актера знают уже больше 20 лет. Удивлены?

Да-да, уже много лет Райан блистает не только в сериалах, фильмах, но и на различных вирусных мемах, а его лицо – одно из самых популярных в рекламных компаниях.

Райан Гослинг изначально очень увлекался музыкой и танцами. Мальчик еще и не догадывался, что в будущем его номинируют на Оскар 2017 за роль в одном из самых пронзительных мюзиклов современного Голливуда – Ла-Ла-Ленд (2016).

Маленький Гослинг отрывался, как мог, и уже тогда его заметили.

Так, с 1993 по 1995 год Райан снимался в телепрограмме Клуб Микки Мауса.

Если хорошенько присмотритесь, то узнаете, кроме Гослинга, еще и Бритни Спирс, Кристину Агилеру и Джастина Тимберлейка.

После этого Гослинг получил много предложений в различных сериалах. Он даже решил бросить учебу, чтобы играть.

Обаятельный канадец не зря мелькал на ТВ все 90-е. Его заметили и пригласили на главную роль в драме Фанатик (2001).

А после не самого удачного детективного триллера Отчет убийств (2002), Гослинг вытащил счастливый билет – мелодрама Дневник памяти (2004) с блистательной Рэйчел Макадамс.

Его улыбка и взгляд покорили миллионы сердец, собрали больше $115 млн в прокате, а MTV дали актерам награду за Лучший поцелуй.

А полное перевоплощение для роли в малобюджетной драме Полу-Нельсон (2006) принесло молодому Гослингу первую номинацию на Оскар.

Многие шутят, что Райану Гослингу стоило бы запатентовать свое лицо и имя, потому что товар с его изображением очень хорошо продается. В интернете можно найти, что угодно, – от кружек и накладных ногтей до носков и раскрасок.







Райану Гослингу – 38! Когда актер получит свой Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ) / 4 фотографии

Провальные фильмы Райана Гослинга можно посчитать на пальцах: Отчет убийств (2002), Охотники на гангстеров (2013) и Все самое лучшее (2009).

А вот такие фильмы, как Эта дурацкая любовь (2011), Валентинка (2010), Драйв (2011), Мартовские иды (2011), Место под соснами (2012), Только Бог простит (2013), Игра на понижение (2015), Славные парни (2016), конечно, Ла-Ла-Ленд (2016) и даже Бегущий по лезвию 2049 (2017), который вызвал противоречивые отзывы, все равно неизменно получали внимание критиков и любовь фанатов.

Райан 5 раз номинирован на Золотой глобус и в итоге получил его за Ла-Ла-Ленд.

После биографической драмы о жизни Нила Армстронга Человек на луне (2018) Дэмьена Шаззела обзоры и критики указывают на то, что и фильм, и сам Райан могут быть номинированы на Оскар 2019.

Может, в этот раз Райан Гослинг получит свою заветную статуэтку?

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