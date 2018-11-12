Украинки уже давно завоевали титул одних из самых красивых женщин мира. Поэтому закономерно, что наши модели строят головокружительные карьеры в мировой fashion-индустрии.

Алина Байкова

Девушка родилась в Кировограде в 1989 году. Модельные параметры Алины заметили во время примерки в ателье униформы ресторана, где она работала.

Отучившись в кировоградской модельной школе, Алина получила свой первый контракт в Китае, а затем уже были Франция и Италия.

Алина Байкова была на обложках таких глянцев: Vogue Australia, Harper’s Bazaar, Elle, а также являлась лицом аромата Oscar de la Renta.

Кроме того, девушка не забывает о родном городе и часто туда приезжает. Алина занимается благотворительностю по всему миру, а также опекает интернат для детей-сирот в Кировограде.

Алла Костромичева

Девушка родилась в 1986 году в Севастополе. Старт модельной карьеры Аллы начался в 22 года. Интересно, что свой первый контракт с миланским агентством Костромичева совмещала с учебой в университете на специальности Медицинская электроника. Кстати, диплом Алла получила красный.

После окончания учебы девушка собрала вещи и улетела в Нью-Йорк. Практически сразу Алла расположила к себе дизайнеров и стала востребованной моделью.

Алла работала с модными домами Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein.

В 2013 году Алла Костромичева открыла свое модельное агентство KModel. Также ее знают по шоу Топ-модель по-украински.

Наталья Гоций

Наталья родилась в Киеве и карьеру модели начала случайно. Девушка пришла на кастинг модельного конкурса просто поддержать подругу, но в итоге ее пригласили поучаствовать. Одержав победу, Наталья отправилась на финал конкурса в Нью-Йорк.

Гоций победила в Ford Models Supermodel of the World и получила контракт с Ford Models.

Наталья снималась для обложек Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, а также стала лицом ароматов Baby Doll от Yves Saint Laurent и 212 от Carolina Herrera.

Сейчас модель больше посвящает себя семье, у нее двое детей.

Ирина Кравченко

Ирина родилась в 1987 году в Запорожье. После окончания университета по специальности компьютерный дизайн, девушка работала преподавателем рисования в частной школе. Со временем Ирину заметили и пригласили в агентство L-Models. Девушка согласилась из-за недостатка денег.

Карьера Ирина пошла вверх после того, как ее пригласил открывать показ Alexander Wang на New York Fashion Week. После чего последовал контракт с Ford Models.

Ирина сотрудничала с Alexander Wang, Marc Jacobs, Victoria Beckham, Jil Sander, Prada, Roberto Cavalli, Chanel, Kenzo, и Valentino.

Снежана Онопко

Снежана родилась в 1986 году в Северодонецке. Девушка с 14 лет мечтала стать топ-моделью. После совершеннолетия и переезда в Киев, девушка знакомится с Олегом Воропаевым (модельный скаут. – Ред.). С ним же отправляется в Нью-Йорк, где она и потеряла паспорт. Из-за этого Снежана не могла вернуться в Украину целых 3 месяца. Однако именно этот период девушка знакомится с известным фотографом Стивеном Мейзелу, который помогает ей оказаться на обложке Vogue.

Снежана участвовала в показах Prada, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara.

Ранее Факты ICTV писали, что украинка Ирина Антонюк получила специальный титул и корону на конкурсе красоты World Plus Size на Филиппинах.

Фото: snejanaonopka15, iriska_kravchenko, Alla Kostromichova, alina_baikova, nataliiagotsii