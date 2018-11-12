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Я полюбила монстра: обновленная ВИА Гра выпустила клип

Группа Виа Гра в обновленном составе презентовала первый клип на песню Я полюбила монстра.

Видео-работа появилась на YouTube – канале Meladze Music.

Композицию написал продюсер группы Константин Меладзе в соавторстве с одной из солисток бенда Ольгой Меганской.

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Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик.

К слову, это первая видео-работа группы в новом составе: Ольга Меганская заменила Мишу Романову, а Анастасию Кожевникову – Ульяна Синецкая.

Ранее Факты ICTV писали, что Monatik презентовал клип на новую песню под названием Зашивает душу.

Фото: Скриншот  из видео

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