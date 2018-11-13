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Факти / Шоу-бізнес / Музика / Писав для Ротару та Піснярів. У Білорусі помер композитор Лученок/

Писал для Ротару и Песняров. В Беларуси умер композитор Лученок

Известный композитор Игорь Лученок скончался после тяжолой болезни.

игорь лученок

Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лучанок умер после тяжелой болезни.

Об этом сообщил композитор Георгий Суравнев.

Игорь Лученок известный своим сотрудничеством с Софией Ротару, а также группами Песняры, Сябры и Верасы.

Читайте: Умер украинский режиссер Эдуард Митницкий

Накануне композитор был госпитализирован после инсульта и находился в коме в течение 9 дней.

В августе ему исполнилось 80 лет.

К слову, Игорь Лученко был автором известной песни Алеся.

Ранее Факты ICTV писали о смерти украинского сценариста и драматурга Богдана Жолдака.

Фото: Белорусский Партизан 

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