Известный композитор Игорь Лученок скончался после тяжолой болезни.
Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лучанок умер после тяжелой болезни.
Об этом сообщил композитор Георгий Суравнев.
Игорь Лученок известный своим сотрудничеством с Софией Ротару, а также группами Песняры, Сябры и Верасы.
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Накануне композитор был госпитализирован после инсульта и находился в коме в течение 9 дней.
В августе ему исполнилось 80 лет.
К слову, Игорь Лученко был автором известной песни Алеся.
Ранее Факты ICTV писали о смерти украинского сценариста и драматурга Богдана Жолдака.
Фото: Белорусский Партизан
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