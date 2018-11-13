Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Он был сооснователем вымышленной вселенной Marvel. В честь Стэна Ли мы вспомнили историю создания супергеройского мира Marvel.

Стэн Ли произвел революцию в комиксе и помог сделать миллиарды для Голливуда, создав вселенную Marvel.

Именно он введя человеческие слабости в супергероях, таких как Человек-паук, Фантастическая четверка и Невероятный Халк.

Стэн Ли умер 12 ноября в США. Мы решили вспомнить, с чего начиналась вселенная Marvel.

Marvel и Стэн Ли

Стэн Ли десятилетиями работал над созданием персонажей Marvel, без которых сейчас сложно представить массовую культуру комиксов: Халк, Человек-паук, Люди Икс, Железный Человек, Тор – это далеко не все персонажи, которые прославили своего создателя.

Когда-то 17-летнего Ли оставили следить за контролем творчества в маленькой компании Timely Comics, которая выросла и была переименована в Atlas Comics и, наконец, Marvel.

Так, в качестве главного писателя Marvel Comics, Ли возродил индустрию в 1960-х годах.

Он предлагал костюмы и действия, которые жаждали молодые читатели, настаивал на сложных сюжетах, диалоге на уровне колледжа, сатире, научной фантастике и даже философии.

– Я думаю, что все любят вещи, которые больше, чем жизнь… Я думаю о них как о сказках для взрослых, – сказал Стэн Ли Associated Press в интервью 2006 года.

В 1960-х Ли подарил жизнь Фантастической Четверке, Халку, Человеку-пауку, Железному Человеку и многим другим.

Что интересно, его герои были далеки от персонажей соперника – DC Comics.

Первый крупнобюджетный фильм, основанный на персонажах Ли, X-Men заработал более 130 миллионов долларов в североамериканских театрах.

А уже Человек-паук сделал еще лучше, взяв в 2002 году более 400 миллионов долларов.

И сегодня фильмы о героях вселенной Marvel собирают многомиллионные кассовые сборы.

Фото: Charley Gallay/Getty Images for Disney

Камео Стэна Ли

Действительно всемирную славу Стэн Ли получил уже в зрелом возрасте, благодаря тому, что постоянно появлялся в лентах киновселенной Marvel.

Одно из первых камео Стэна Ли было в 1989 году в фильме о Халке.

В кино о Людях Икс он, например, был скромным продавцом хот-догов на пляже.

В фильме с Человеком Пауком он появился всего на несколько секунд, изображая испуг от взрыва.

Фантастическая четверка показала Стэна обычным почтальоном.

А в фильме о Железном Человеке Ли сыграл основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

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Напомним, мы также собрали самые интересные факты, которыми наполнена биография Стэна Ли.

Фото: Brphoto/Dreamstime.com