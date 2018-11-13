Телеканал HBO опубликовал тизер Игры престолов, в котором указал дату релиза восьмого сезона сериала.

В Youtube опубликовали тизер восьмого сезона Игры престолов, в котором сообщается, что первая серия выйдет в апреле 2019 года.

В видео можно увидеть события, которые предшествовали последнему сезону сериала.

Каждый эпизод восьмого сезона Игры престолов стоит примерно $15 млн. Последняя часть сериала будет состоять из шести эпизодов.

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К слову, британская актриса Софи Тернер рассказала, что восьмой сезон Игры престолов станет самым эмоциональным за всю историю.

Видео: GameofThrones