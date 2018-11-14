Перед смертью автор комиксов Marvel Стэн Ли работал над новым персонажем.

Незадолго до смерти известный автор комиксов Marvel Стэн Ли вместе с дочерью Джей Си работал над созданием героя, которого зовут Человек-грязь, сообщает TMZ.

Дочь погибшего автора не стала раскрывать подробности о персонаже и его роли в сюжете вселенной Marvel.

По словам Джей Си, она продолжит работу над героем, который создавался совместно со Стэном Ли и он даже может стать частью киновселенной Marvel.

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Напомним, 12 ноября в возрасте 95 лет умер известный автор комиксов, сооснователь Marvel Стэн Ли.