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Незадолго до смерти Стэн Ли придумал еще одного героя Marvel

Перед смертью автор комиксов Marvel Стэн Ли работал над новым персонажем.

Стен Лі

Незадолго до смерти известный автор комиксов Marvel Стэн Ли вместе с дочерью Джей Си работал над созданием героя, которого зовут Человек-грязь, сообщает TMZ.

Дочь погибшего автора не стала раскрывать подробности о персонаже и его роли в сюжете вселенной Marvel.

По словам Джей Си, она продолжит работу над героем, который создавался совместно со Стэном Ли и он даже может стать частью киновселенной Marvel.

Читайте: Стэн Ли и Marvel: с чего начиналась вымышленная вселенная

Напомним, 12 ноября в возрасте 95 лет умер известный автор комиксов, сооснователь Marvel Стэн Ли.

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