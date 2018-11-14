Вдовы – напряженный триллер, который выйдет на украинские экраны 15 ноября. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы дать свою рецензию на Вдовы.
Вдовы уже нехило успели нашуметь своим напористым трейлером со смелыми женщинами и целым винегретом отличных актеров.
Я всегда скептически отношусь к подобному собранию звезд, потому что часто вспоминаю серию фильмов Неудержимые с целым ансамблем популярных актеров с боевиков.
Казалось, что будет взрыв, но получилось, что актеры затмевали друг друга и получилось не о чем.
Но фильм Вдовы не ждала та же участь. Так что начнем.
Режиссер
Стив МакКуин – режиссер фильма Вдовы, а также оскароносной ленты 12 лет рабства, которая в свое время собрала 13 престижных премий за Лучший фильм, Лучшую режиссерскую работу и стала Прорывом года на Голливудском кинофестивале в 2013 году.
Кроме того, на его счету есть еще успешные работы Голод (2008) и Стыд (2011).
Фильм Вдовы не стоит рядом с 12 лет рабства, да и грех их сравнивать, потому что они абсолютно разные, однако новая лента МакКуина сможет претендовать на Оскар 2019.
Стив всегда интересовался изображением борьбы, как внутренней, так и внешней.
Итак, когда МакКуин руководит фильмом-хищником, он заставляет вас быть в напряжении – не дает расслабиться, но и не доводит до сильного волнения. Заставляет просто наблюдать.
Мне было не комфортно с резкими скачками в сюжетной линии и практическим отсутствием музыкального сопровождения – да, может, это и были одни из факторов, которые помогали быть в напряжении, но у меня они вызвали неприятные эмоции.
Актеры
Собрали, казалось, абсолютно несочетаемых актеров: Виола Дэвис в паре с Лиамом Нисоном, Мишель Родригес, Джон Бернтал, Колин Фаррелл, Дэниэл Калуя, Джеки Уивер и Роберт Дювалл.
Я шла в основном посмотреть, что из этого вообще может получиться. А получилось неплохо. Неожиданно и хорошо.
Виола Дэвис, думаю, будет номинирована на Оскар, только уже за главную роль. Напомню, в 2017-м Дэвис взяла статуэтку за Лучшую женскую роль второго плана в фильме Ограды.
Лиама Нисона мне было мало, сюжет ему не дал себя показать. Мишель Родригес так непривычно видеть обычной женщиной, которая не прыгает в горящей машине с Вин Дизелем, и не умеет стрелять. Мы привыкли за ней следить совершенно в другом амплуа. Непривычно, но мне понравилось.
А Дэниэл Калуя, кажется, замахнулся на Оскар за Лучшую мужскую роль второго плана. Спойлер – его персонаж вам будет очень не нравиться, но не разочарует. Сыграл парень хорошо. Я поверила.
Сюжет
Сюжет раскрывать не хочу, и намекать тоже. Небанально, но и не шедеврально.
Есть место грязной политике, криминалу улиц и семейной драме.
Что хорошо – фильм не превратили в феминизм, как, например, 8 подруг Оушена с Сандрой Буллок и компанией.
А тут женщины играют себя настоящих.
Правда, в конце фильма у меня возник вопрос: А сделала бы я так?
В общем
Порой очень смущали операторские планы. Иногда они были насколько затянуты, что хотелось крикнуть “Да смените уже этот план наконец”.
А бывала реально крутая операторская работа, засматривалась на съемку.
Музыки не хватало очень. На этом, наверное, и держался накал, но я очень скучала по музыкальному сопровождению. В уме думала, какую бы песню я поставила бы на той или иной момент.
Если весь фильм держал в напряжении, то последняя сцена зацепила – и весь фильм за несколько секунд пробежал снова перед глазами.Читайте: Рецензия на фильм Дикое поле: дорога домой – дорога в один конец Рецензия на фильм Позывной Бандерас: когда враг среди нас Рецензия на мультфильм Смолфут: поверь в невозможное
Да, советую сходить на фильм. Для эмоциональной встряски и актеров, но не ожидайте, что вы выйдете из зала в восторге. Будете глубоко в своих мыслях, но это не будет восторг.
Сюжет: 7/10
Режиссура: 8/10
Игра актеров: 9/10
Атмосфера: 7/10
Общая оценка Фактов ICTV: 7,5/10
Валерия Малицкая
Фото: 20th Century Fox, John Lamparski/ Getty Images
Видео: Ukrainian Film Distribution