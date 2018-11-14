Вдовы – напряженный триллер, который выйдет на украинские экраны 15 ноября. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы дать свою рецензию на Вдовы.

Вдовы уже нехило успели нашуметь своим напористым трейлером со смелыми женщинами и целым винегретом отличных актеров.

Я всегда скептически отношусь к подобному собранию звезд, потому что часто вспоминаю серию фильмов Неудержимые с целым ансамблем популярных актеров с боевиков.

Казалось, что будет взрыв, но получилось, что актеры затмевали друг друга и получилось не о чем.

Но фильм Вдовы не ждала та же участь. Так что начнем.

Режиссер

Стив МакКуин – режиссер фильма Вдовы, а также оскароносной ленты 12 лет рабства, которая в свое время собрала 13 престижных премий за Лучший фильм, Лучшую режиссерскую работу и стала Прорывом года на Голливудском кинофестивале в 2013 году.

Кроме того, на его счету есть еще успешные работы Голод (2008) и Стыд (2011).

Фильм Вдовы не стоит рядом с 12 лет рабства, да и грех их сравнивать, потому что они абсолютно разные, однако новая лента МакКуина сможет претендовать на Оскар 2019.

Стив всегда интересовался изображением борьбы, как внутренней, так и внешней.

Итак, когда МакКуин руководит фильмом-хищником, он заставляет вас быть в напряжении – не дает расслабиться, но и не доводит до сильного волнения. Заставляет просто наблюдать.

Мне было не комфортно с резкими скачками в сюжетной линии и практическим отсутствием музыкального сопровождения – да, может, это и были одни из факторов, которые помогали быть в напряжении, но у меня они вызвали неприятные эмоции.

Актеры

Собрали, казалось, абсолютно несочетаемых актеров: Виола Дэвис в паре с Лиамом Нисоном, Мишель Родригес, Джон Бернтал, Колин Фаррелл, Дэниэл Калуя, Джеки Уивер и Роберт Дювалл.

Я шла в основном посмотреть, что из этого вообще может получиться. А получилось неплохо. Неожиданно и хорошо.

Виола Дэвис, думаю, будет номинирована на Оскар, только уже за главную роль. Напомню, в 2017-м Дэвис взяла статуэтку за Лучшую женскую роль второго плана в фильме Ограды.

Лиама Нисона мне было мало, сюжет ему не дал себя показать. Мишель Родригес так непривычно видеть обычной женщиной, которая не прыгает в горящей машине с Вин Дизелем, и не умеет стрелять. Мы привыкли за ней следить совершенно в другом амплуа. Непривычно, но мне понравилось.

А Дэниэл Калуя, кажется, замахнулся на Оскар за Лучшую мужскую роль второго плана. Спойлер – его персонаж вам будет очень не нравиться, но не разочарует. Сыграл парень хорошо. Я поверила.

Сюжет

Сюжет раскрывать не хочу, и намекать тоже. Небанально, но и не шедеврально.

Есть место грязной политике, криминалу улиц и семейной драме.

Что хорошо – фильм не превратили в феминизм, как, например, 8 подруг Оушена с Сандрой Буллок и компанией.

А тут женщины играют себя настоящих.

Правда, в конце фильма у меня возник вопрос: А сделала бы я так?

В общем

Порой очень смущали операторские планы. Иногда они были насколько затянуты, что хотелось крикнуть “Да смените уже этот план наконец”.

А бывала реально крутая операторская работа, засматривалась на съемку.

Музыки не хватало очень. На этом, наверное, и держался накал, но я очень скучала по музыкальному сопровождению. В уме думала, какую бы песню я поставила бы на той или иной момент.

Если весь фильм держал в напряжении, то последняя сцена зацепила – и весь фильм за несколько секунд пробежал снова перед глазами.

Да, советую сходить на фильм. Для эмоциональной встряски и актеров, но не ожидайте, что вы выйдете из зала в восторге. Будете глубоко в своих мыслях, но это не будет восторг.

Сюжет: 7/10

Режиссура: 8/10

Игра актеров: 9/10

Атмосфера: 7/10

Общая оценка Фактов ICTV: 7,5/10

Валерия Малицкая

Фото: 20th Century Fox, John Lamparski/ Getty Images

Видео: Ukrainian Film Distribution