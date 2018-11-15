Режиссер Дэвид Наттер рассказал, что в финальном сезоне Игры Престолов будет множество персонажей и интимные сцены.

Создатель Игры Престолов режиссер Дэвид Наттер рассказал поклонникам популярного сериала о финальном 8-м сезоне.

В частности кинематографист раскрыл тайны первого эпизода, который снимать выпала честь именно ему. По словам Наттера, он смешал в этой серии все фигуры, чтобы она вышла максимально запоминающейся.

В целом 8-й сезон Игры Престолов будет богат на персонажей, масштабные и интимные сцены, уверяет режиссер.

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Говоря о концовке, Наттер заявил, что здесь были взяты за основу желания поклонников сериала.

Отвечая на вопрос, станет ли одной из главных вызовов финального сезона неожиданная способность одного из персонажей путешествовать во времени и изменять прошлое, Наттер уклончиво заявил:

– Я буду первым, кто скажет, что в эпизодах, снятых мной, путешествий во времени нет. Это единственная зацепка, которую я вам дам.

Как известно, первая серия 8-го сезона Игры престолов выйдет в апреле 2019 года.