PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ / Інтимні сцени і подорожі в часі - яким буде 8-й сезон Гри престолів/

Интимные сцены и путешествия во времени – каким будет 8-й сезон Игры престолов

Режиссер Дэвид Наттер рассказал, что в финальном сезоне Игры Престолов будет множество персонажей и интимные сцены.

Создатель Игры Престолов режиссер Дэвид Наттер рассказал поклонникам популярного сериала о финальном 8-м сезоне.

В частности кинематографист раскрыл тайны первого эпизода, который снимать выпала честь именно ему. По словам Наттера, он смешал в этой серии все фигуры, чтобы она вышла максимально запоминающейся.

В целом 8-й сезон Игры Престолов будет богат на персонажей, масштабные и интимные сцены, уверяет режиссер.

Читайте: Игра престолов близко: Джон Сноу и Дейенерис на обложке журнала

Говоря о концовке, Наттер заявил, что здесь были взяты за основу желания поклонников сериала.

Отвечая на вопрос, станет ли одной из главных вызовов финального сезона неожиданная способность одного из персонажей путешествовать во времени и изменять прошлое, Наттер уклончиво заявил:

– Я буду первым, кто скажет, что в эпизодах, снятых мной, путешествий во времени нет. Это единственная зацепка, которую я вам дам.

Как известно, первая серия 8-го сезона Игры престолов выйдет в апреле 2019 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гра престолів
Восьмой сезон Игры престолов – дата выхода первой серии
Игра престолов близко: Джон Сноу и Дейенерис на обложке журнала
Спин-офф Игры престолов – первое имя актрисы
Двухметровый силач из Игры престолов женился на миниатюрной модели
софи тернер
Звезда Игры престолов прогулялась по Парижу без бюстгальтера
Johnnie Walker и HBO выпустили виски для фанатов Игры престолов
Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов
Гра престолів
В замки Игры престолов пустят туристов
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка