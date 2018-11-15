Американский дизайнер Ральф Лорен удостоен Ордена Британской империи.
Об этом Ральф Лорен написал в своем Instagram.
Награду королевы Великобритании 79-летний дизайнер получил за активность в добрых намерениях в благотворительности.
Ральф Лорен получил титул – Легенда моды.
К слову, на модных показах американского дизайнера часто можно заметить членов королевской семьи: Кейт Миддлтон, Меган Маркл.
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Орден Британской Империи – рыцарский орден, учрежденный в разгар Первой мировой войны 1917 году Георгом V.
Орден в свое время получили Эд Ширан, Ринго Старр, Виктория Бекхэм.
Ранее Факты ICTV писали, что в Нью Йорке Victoria’s Secret Show 2018 прошло.
Фото: ralphlauren
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