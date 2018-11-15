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Легенда моды: Ральф Лорен получит титул от Елизаветы II

Американский дизайнер Ральф Лорен удостоен Ордена Британской империи.

Об этом Ральф Лорен написал в своем Instagram.

Награду королевы Великобритании 79-летний дизайнер получил за активность в добрых намерениях в благотворительности.

Ральф Лорен получил титул – Легенда моды.

К слову, на модных показах американского дизайнера часто можно заметить членов королевской семьи: Кейт Миддлтон, Меган Маркл.

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Орден Британской Империи – рыцарский орден, учрежденный в разгар Первой мировой войны 1917 году Георгом V.

Орден в свое время получили Эд Ширан, Ринго Старр, Виктория Бекхэм.

Ранее Факты ICTV писали, что в Нью Йорке Victoria’s Secret Show 2018 прошло.

Фото: ralphlauren

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