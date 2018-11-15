Эксперты составили рейтинг лучших сексуальных эпизодов в кинематографе.
Идеальная сексуальная сцена может быть сырой и страстной, вялой и романтичной; ее можно оттенять печалью и тоской, или даже совершенным весельем.
Так обязательная ли чистая эротика, эмоциональная подвязка или профессионализм оператора?
У каждого появится свой ответ. The Independent представил топ-10 фильмов с самыми лучшими сексуальными сценами.
Так, на первое место выдвинули сексуальную сцену с фильма Валентинка с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс.
На втором месте чувственный молодежный фильм Любовь и баскетбол Джины Принс-Байтвуд.
В нем главная героиня теряет девственность с возлюбленным своего детства. Один из немногих фильмов, где показали использование презерватива во время полового акта.
Читайте: People’s Choice Awards 2018: выбраны лучшие фильмы и сериалы года
А на третье место поставили групповой секс в фильме И твою маму тоже Альфонсо Куарона.
В ленте подлинная и гармоничная чувственность.
Следующие в рейтинге:
- Божья земля Фрэнсиса Ли
- Кэрол
- Лунный свет
- А теперь не смотри
- Отряд Америка: Всемирная полиция
- Малхолланд Драйв
- Неверная
Напомним, Кабмин снял ограничения на фильмы 18+ в кинотеатрах.
Фото: Скриншоты фильмов