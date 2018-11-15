Эксперты составили рейтинг лучших сексуальных эпизодов в кинематографе.

Идеальная сексуальная сцена может быть сырой и страстной, вялой и романтичной; ее можно оттенять печалью и тоской, или даже совершенным весельем.

Так обязательная ли чистая эротика, эмоциональная подвязка или профессионализм оператора?

У каждого появится свой ответ. The Independent представил топ-10 фильмов с самыми лучшими сексуальными сценами.

Так, на первое место выдвинули сексуальную сцену с фильма Валентинка с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс.

На втором месте чувственный молодежный фильм Любовь и баскетбол Джины Принс-Байтвуд.

В нем главная героиня теряет девственность с возлюбленным своего детства. Один из немногих фильмов, где показали использование презерватива во время полового акта.

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А на третье место поставили групповой секс в фильме И твою маму тоже Альфонсо Куарона.

В ленте подлинная и гармоничная чувственность.

Следующие в рейтинге:

Божья земля Фрэнсиса Ли

Кэрол

Лунный свет

А теперь не смотри

Отряд Америка: Всемирная полиция

Малхолланд Драйв

Неверная

Напомним, Кабмин снял ограничения на фильмы 18+ в кинотеатрах.

Фото: Скриншоты фильмов