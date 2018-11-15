15 ноября в прокат выходит долгожданная картина Фантастические звери: Преступления Гриндевальда. Факты ICTV уже побывали на показе и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Сюжет

Фильм переносит нас в 1927 год, на несколько месяцев вперед после первой части. Из тюрьмы сбегает опасный темный волшебник – Гелерт Гриндельвальд (Джонни Депп). Он собрал вокруг себя немало единомышленников, желающих лишь одного – доминирования чистокровных волшебников над немагичными существами.

Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) вынужден просить своего бывшего талантливого ученика Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн) помочь поймать преступника, ведь сам этого сделать не может (типичный Дамблдор, не так ли?).

– Вы были с ним, как брать? – Мы были больше, чем братья

Конечно же, Ньют сам в таком деле не справится, поэтому заручается поддержкой друзей из Нью-Йорка. Поэтому, вместе с маглом Якобом Ковальски (Дэн Фоглер), сестрами Тиной (Кэтрин Уотерстон) и Куинни (Элисон Судол) зритель снова погружается в мир магии.

Хотите знать, почему Дамблодором сам не вышел против Гриндельвальда и как необдуманный поступок девочки повлиял на развитие событий? Тогда следуйте за ответами в кинотеатр.

Режиссерская работа

На режиссерском кресле в очередной раз крепко уселся Дэвид Йейтс. Британский режиссер обязан своей широкой популярности именно фильмам о Гарри Поттере. Дэвид снял четыре части, начиная с Гарри Поттер и Орден Феникса. В результате картина стала одной из самых успешных, собрав при этом почти 1 миллиард долларов.

Однако, существует такое мнение, что режиссерской фантазии, в большинстве случаев, хватает только на три части одного проекта. Далее рейтинги идут на убыль. А, учитывая то, что Дэвид Йейтс утвержден на все части (на данный момент их анонсировали пять) Фантастических зверей, стоит опасаться такой ситуации.

И все же, поговорим пока только о второй части.

Сразу замечаешь, что операторы – поклонники крупных планов. Особенно во время диалогов, что позволяет детально рассмотреть каждую черту лица героя, четко отслеживать характерную мимику. Добавив к этому удачную игру света, мы получим крутую картинку.

Фильм снят в большей степени в холодных, темных тонах, где черный – самый яркий. Должна сказать, что это выглядит довольно таки атмосферно, учитывая, что мы находимся в Европе в начале ХХ века.

Команда неплохо поработала над спецэффектами и визуализацией мыслей. В сцене, где Гриндельвальд собирает своих единомышленников и рассказывает, почему стоит бороться с не-магическим миром, для усиления эмоций использованы кадры Второй Мировой.

Достаточно внимания уделяется деталям. Здесь главное не переусердствовать, потому что потом становится немного тяжелые воспринимать образ в целом.

Конечно же, не забыли и о фантастических созданиях. Появляясь на экране, они сразу переключают внимание зрителя на себя. Поэтому, для тех, кто любит милых пушистых животных – этот фильм вдвое приятнее.

Не существует странных созданий. Есть люди со скудным умом

В общем, могу сказать, что режиссерская работа выполнена на достаточно высоком уровне. Даже финальная схватка выглядит более эффектной и масштабной, чем поединок Дамблдора и Волдеморта в пятой части.

Актерское мастерство

Действительно, картина имеет довольно удачный актерский состав, который зарекомендовал себя еще с первого фильма. Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп, Эзра Миллер, Клавдия Ким и другие актеры приложили много усилий, чтобы в результате получить качественный продукт.

Исполнитель роли Ньюта Скамандер – Эдди Редмэйн, – лауреат многих престижных премий, в том числе и обладатель Оскара за лучшую мужскую роль в фильме Вселенная Стивена Хокинга. Кстати, местами этот образ закрадывался и к Ньюта.

Джонни Депп в роли Гриндельвальда также не отставал. Актер в полной мере воплотил замысел режиссера и сделал персонажа ярким, насыщенным. Знаете, как спокойный маньяк. Он манипулирует, захватывает, заставляет верить. В общем, делает персонажа интересным.

На стоит обходить не менее колоритного персонажа Якоба Ковальски, роль которого досталась Дэну Фоглер. Актер хорошо запомнился еще с первой части, став любимцем публики. Такой простой добрый человек магловского рода, которого судьба занесла в волшебный мир.

Главные женские роли исполняли Кэтрин Уотерстон (Тина), Элисон Судол (Куина) и Зои Кравиц (Лета Лестрейндж).

Общие впечатления

Услышав название Фантастические звери: преступления Гриндельвальда, думаешь, что фильм много внимания будет уделяться именно истории выдающегося преступника того времени, поведает о его преступлениях, в конце концов. А вот и нет. Все немного сложнее. Сюжет сосредоточен больше на историях других персонажей, например, семьи Дамблдора.

Мастерства держать интригу фильма точно не занимать. До последней минуты (без преувеличения) ты пытаешься разобраться в сложных связях всех персонажей, запомнить огромное количество информации, которые тебя вывалили, чтобы потом, в конце, окончательно поразиться от поворота событий.

Что еще оставляет по себе приятный след, так это музыка. Такие узнаваемая мелодия снова зазвучит по-новому в фильме.

В общем, качественная актерская работа, хорошая режиссура, атмосферность и интересный сюжет оставляют после себя приятные впечатления.

Но, все же, в любом случае, смотреть или нет, решать только вам!

Режиссура: 8,5/10

Актерская игра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 9/10

Средняя: 8,5/10

Фото: IMBd

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine

Анастасия Дячкина