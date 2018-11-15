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Сергей Полунин снялся в клипе Hozier

В новом клипе ирландского исполнителя Hozier на песню Movement снялся известный украинский танцор Сергей Полунин.

Видео появилось на официальном канале Hozier.

Композиция Movement войдет в новый альбом исполнителя, который выйдет в начале 2019 года.

В клипе украинский артист балета Сергей Полунин выступает роли разных людей, которые живут в сознании одного человека.

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К слову, это не первое сотрудничество Полунина и Hozier. Танцор также стал известен широкому кругу людей после съемок в видео на песню Take Me to Church.

Сергей Полунин – известный артист балета, уроженец города Херсон. Кроме блистательной танцевальной карьеры, Сергей успел сняться в биографическом фильме, а также в экранизации Агаты Кристи Убийство в восточном экспрессе с Джонни Деппом.

Также Полунин стал звездой рекламы Dior Homme. Тело артиста украшает немало татуировок, на левой руке красуется герб Украины.

Ранее Факты ICTV писали, що группа Виа Гра в обновленном составе презентовала первый клип на песню Я полюбила монстра.

Фото: sergeipolunin

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