В новом клипе ирландского исполнителя Hozier на песню Movement снялся известный украинский танцор Сергей Полунин.

Видео появилось на официальном канале Hozier.

Композиция Movement войдет в новый альбом исполнителя, который выйдет в начале 2019 года.

В клипе украинский артист балета Сергей Полунин выступает роли разных людей, которые живут в сознании одного человека.

Читайте: Почему Украине стоит гордиться Сергеем Полуниным – 7 фактов

К слову, это не первое сотрудничество Полунина и Hozier. Танцор также стал известен широкому кругу людей после съемок в видео на песню Take Me to Church.

Сергей Полунин – известный артист балета, уроженец города Херсон. Кроме блистательной танцевальной карьеры, Сергей успел сняться в биографическом фильме, а также в экранизации Агаты Кристи Убийство в восточном экспрессе с Джонни Деппом.

Также Полунин стал звездой рекламы Dior Homme. Тело артиста украшает немало татуировок, на левой руке красуется герб Украины.

Ранее Факты ICTV писали, що группа Виа Гра в обновленном составе презентовала первый клип на песню Я полюбила монстра.

Фото: sergeipolunin