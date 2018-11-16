Певец Макс Барских выпустил клип, который сделан в стиле 80-х годов.

Певец Макс Барских выпустил клип на песню Берега, которая войдет в его пятый альбом – Семь. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

Клип сделан в стилистике 80-х годов, в нем певец примерял на себя различные образы тех времен.

– Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры, – объяснил Барских.

Также в ролике можно увидеть и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, которая создавалась на основе эстетики 80-х в современности.

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К слову, украинская группа ТНМК выпустила клип на песню Янголи.

Видео: Max Barskih

Фото: Max Barskih (Скриншот)