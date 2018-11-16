На днях киевлян шокировала блондинка в розовом пальто, которая в центре столицы топором разбила Porsche 718, который стоит примерно $100 тыс. Этот акт вандализма оказался постановочным – для съемки нового клипа группы MDZ.

Видео группы MDZ на песню NO STRESS представлено на YouTube.

Название композиции было написано на номерах спорткара.

Неадекватная блодинка, бьющая топором по капоту Porsche, сразу же привлекла внимание прохожих.

Кадры инцидента стали появляться в сети, но никто сразу не догадался, что это была спланированная пиар-кампания.

Из видео реальных свидетелей смонтировали клип на новый трек MDZ.

Напомним, в мае группа MDZ выпустила дебютное видео на песню Мишки Гамми.

Читайте: Песня про лицо – новый трек Время и Стекло

К слову, украинская группа ТНМК выпустила клип на песню Янголи.

Фото: скрин видео Black Beats