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M1 Music Awards 2018: имена номинантов премии

В Киеве состоялась PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards, на которой объявили номинантом премии.

Лучшим клипмейкером стала Tanu Muinо (Видео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Также Tanu Muinо вместе с Марго Шекель стали Стилистами года. В номинации Лучший продюсер победил Юрий Никитин, который занимается раскруткой группы KAZKA. Статуэтку, как лучший хореограф, забрал Денис Стульников.

Также на PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards назвали имена номинантов премии.

К слову, в роли музыкального продюсера церемонии награждения выступит Тина Кароль.

Номинанты премии M1 Music Awards:

Прорыв года

  • KAZKA
  • MARUV
  • NIKITA LOMAKIN

Хит года

  • NK| Настя Каменских – Тримай
  • Антитіла – TDME
  • KAZKA – Плакала

Проект года

  • All stars MOZGI Ent. – Промінь
  • MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
  • Потап & Олег Винник – Найкращий день

Dance Parade (совместно с радиостанцией Kiss FM)

  • MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
  • Время и Стекло -Тролль
  • MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Группа года

  • Время и Стекло
  • Mozgi
  • НЕАНГЕЛЫ

Золотой граммофон (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)

  • Олег Винник – Ты в курсе
  • NK| Настя Каменских – Тримай
  • MichelleAndrade – Musica

Альтернатива

  • THE HARDKISS
  • MARUV
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Червона рута (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)

  • NK| Настя Каменских – Тримай
  • Оля Цибульська – Сукня біла
  • Олександр Пономарьов – Найкраща

Певец года

  • ALEKSEEV
  • Олег Винник
  • MONATIK

Певица года

  • NK| Настя Каменских
  • Тина Кароль
  • Оля Полякова

Клип года

  • NK| Настя Каменских – #этомояночь
  • Время и Стекло – Тролль
  • MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко

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Ранее Факты ICTV писали, что в Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.

Фото: М1.

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