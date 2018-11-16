В Киеве состоялась PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards, на которой объявили номинантом премии.

Лучшим клипмейкером стала Tanu Muinо (Видео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Также Tanu Muinо вместе с Марго Шекель стали Стилистами года. В номинации Лучший продюсер победил Юрий Никитин, который занимается раскруткой группы KAZKA. Статуэтку, как лучший хореограф, забрал Денис Стульников.

Также на PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards назвали имена номинантов премии.

К слову, в роли музыкального продюсера церемонии награждения выступит Тина Кароль.

Номинанты премии M1 Music Awards:

Прорыв года

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Хит года

NK| Настя Каменских – Тримай

Антитіла – TDME

KAZKA – Плакала

Проект года

All stars MOZGI Ent. – Промінь

MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко

Потап & Олег Винник – Найкращий день

Dance Parade (совместно с радиостанцией Kiss FM)

MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко

Время и Стекло -Тролль

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Группа года

Время и Стекло

Mozgi

НЕАНГЕЛЫ

Золотой граммофон (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)

Олег Винник – Ты в курсе

NK| Настя Каменских – Тримай

MichelleAndrade – Musica

Альтернатива

THE HARDKISS

MARUV

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Червона рута (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)

NK| Настя Каменских – Тримай

Оля Цибульська – Сукня біла

Олександр Пономарьов – Найкраща

Певец года

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Певица года

NK| Настя Каменских

Тина Кароль

Оля Полякова

Клип года

NK| Настя Каменских – #этомояночь

Время и Стекло – Тролль

MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко

Читайте: Мила Кунис и Виктория Бэкхем: топ-10 звезд на People’s Choice Awards (ГОЛОСОВАНИЕ)

Ранее Факты ICTV писали, что в Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.

Фото: М1.