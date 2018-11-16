В Киеве состоялась PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards, на которой объявили номинантом премии.
Лучшим клипмейкером стала Tanu Muinо (Видео: NK – LOMALA, MONATIK – Зашивает душу. – Ред.). Также Tanu Muinо вместе с Марго Шекель стали Стилистами года. В номинации Лучший продюсер победил Юрий Никитин, который занимается раскруткой группы KAZKA. Статуэтку, как лучший хореограф, забрал Денис Стульников.
Также на PRO-PARTY церемонии M1 Music Awards назвали имена номинантов премии.
К слову, в роли музыкального продюсера церемонии награждения выступит Тина Кароль.
Номинанты премии M1 Music Awards:
Прорыв года
- KAZKA
- MARUV
- NIKITA LOMAKIN
Хит года
- NK| Настя Каменских – Тримай
- Антитіла – TDME
- KAZKA – Плакала
Проект года
- All stars MOZGI Ent. – Промінь
- MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
- Потап & Олег Винник – Найкращий день
Dance Parade (совместно с радиостанцией Kiss FM)
- MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
- Время и Стекло -Тролль
- MARUV & BOOSIN – Drunk Groove
Группа года
- Время и Стекло
- Mozgi
- НЕАНГЕЛЫ
Золотой граммофон (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)
- Олег Винник – Ты в курсе
- NK| Настя Каменских – Тримай
- MichelleAndrade – Musica
Альтернатива
- THE HARDKISS
- MARUV
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Червона рута (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина)
- NK| Настя Каменских – Тримай
- Оля Цибульська – Сукня біла
- Олександр Пономарьов – Найкраща
Певец года
- ALEKSEEV
- Олег Винник
- MONATIK
Певица года
- NK| Настя Каменских
- Тина Кароль
- Оля Полякова
Клип года
- NK| Настя Каменских – #этомояночь
- Время и Стекло – Тролль
- MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
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Ранее Факты ICTV писали, что в Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.
Фото: М1.