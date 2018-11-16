Звезда фильма Фантастических тварей 2 Эзра Миллер дал откровенное интервью Playboy, в котором рассказал о своем сексуальном опыте.

Эзра Миллер снялся в необычной фотосессии для журнала Playboy. В кадре актер появился в платье, туфлях и в колготках в сеточку. Также он примерил на себе образ кролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ezramiller Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 16 Ноя 2018 в 2:30 PST

Такой внешний вид люди встретили двояко: кто-то назвал это откровенным извращением, другие наоборот приняли восторженно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ezramiller Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 16 Ноя 2018 в 2:32 PST

В рамках интервью Playboy он поделился своей личной историей жизни и рассказал о нелегких школьных годах, о своем сексуальном созревании. В общем интервью получилось очень откровенное: Эзра Миллер даже растрогал журналиста и тот заплакал.

Актер рассказал, что еще в младших классах влюбился в своего одноклассника и даже пытался узнать через других детей, как тот относится к его симпатии. Однако его привлекают не только мужчины, но и женщины и вообще сам Миллер считает себя квиром – человеком, который отрицает традиционные гендерные идентичности.

Актер поведал, что ему часто разбивали сердце, отчего он отказался от поиска любви на всю жизнь. Теперь у него много сексуальных партнеров. Но к интимной близости он подходит осмысленно часто устраивает периоды воздержания.

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К слову, 15 ноября в прокат вышла долгожданная картина Фантастические звери: Преступления Гриндевальда. Факты ICTV уже побывали на показе и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

ФОТО: redcarpetmood/instagram