PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Откровенно для Playboy: звезда Фантастических тварей 2 Эрза Миллер об интимном/

Откровенно для Playboy: звезда Фантастических тварей 2 Эрза Миллер об интимном

Звезда фильма Фантастических тварей 2 Эзра Миллер дал откровенное интервью Playboy, в котором рассказал о своем сексуальном опыте.

Эзра Миллер снялся в необычной фотосессии для журнала Playboy. В кадре актер появился в платье, туфлях и в колготках в сеточку. Также он примерил на себе образ кролика.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#ezramiller

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

Такой внешний вид люди встретили двояко: кто-то назвал это откровенным извращением, другие наоборот приняли восторженно.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#ezramiller

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

В рамках интервью Playboy он поделился своей личной историей жизни и рассказал о нелегких школьных годах, о своем сексуальном созревании. В общем интервью получилось очень откровенное: Эзра Миллер даже растрогал журналиста и тот заплакал.

Актер рассказал, что еще в младших классах влюбился в своего одноклассника и даже пытался узнать через других детей, как тот относится к его симпатии. Однако его привлекают не только мужчины, но и женщины и вообще сам Миллер считает себя  квиром – человеком, который отрицает традиционные гендерные идентичности.

Актер поведал, что ему часто разбивали сердце, отчего он отказался от поиска любви на всю жизнь. Теперь у него много сексуальных партнеров. Но к интимной близости он подходит осмысленно часто устраивает периоды воздержания.

Читайте: Рейтинг лучших сексуальных сцен в кино

К слову, 15 ноября в прокат вышла долгожданная картина Фантастические звери: Преступления Гриндевальда. Факты ICTV уже побывали на показе и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

ФОТО: redcarpetmood/instagram

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка