Украинский фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы получил главную награду на 15 фестивале европейского кино в испанской Севилье.
Награда Golden Giraldillo – за лучший фильм – международного кинофестивлю в Испании досталась украинской картине Донбасс, сообщается на сайте мероприятия.
Кинофестиваль в Севилье проходит в ноябре с 2001 года.
В этом году за главную награду соревновались фильмы призеров Каннского кинофестиваля – Оливье Ассаяса, Мии Хансен-Леве и Нури Бильге Джейлана, а также лауреатов премии Оскар – Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.
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К слову, мировая премьера фильма Донбасс состоялась 9 мая 2018 года в рамках Каннского кинофестиваля, где получила приз в конкурсе Особый взгляд за лучшую режиссуру.
Напомним, фильм Донбасс претендует на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.
Фото: Український Оскарівський Комітет