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Фильм Донбасс признали лучшим на кинофестивале в Испании

Украинский фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы получил главную награду на 15 фестивале европейского кино в испанской Севилье.

Фільм Донбас

Награда Golden Giraldillo – за лучший фильм – международного кинофестивлю в Испании досталась украинской картине Донбасс, сообщается на сайте мероприятия.

Кинофестиваль в Севилье проходит в ноябре с 2001 года.

В этом году за главную награду соревновались фильмы призеров Каннского кинофестиваля – Оливье Ассаяса, Мии Хансен-Леве и Нури Бильге Джейлана, а также лауреатов премии Оскар – Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

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К слову, мировая премьера фильма Донбасс состоялась 9 мая 2018 года в рамках Каннского кинофестиваля, где получила приз в конкурсе Особый взгляд за лучшую режиссуру.

Напомним, фильм Донбасс претендует на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Фото: Український Оскарівський Комітет

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