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Оля Полякова представила новую песню Любовница

Известная украинская певица Оля Полякова представила новый трек, посвященный тяжелой судьбе и моральным терзаниям любовницы.

Lyric-видео появилось на официальном канале певицы на YouTube.

Новый трек Оли Поляковой – это своеобразная исповедь любовницы, которая отобрала любовь у другой женщины Рассказ в композиции ведется от первого лица.

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Поклонники бурно обсуждают новый трек так, как не ожидали увидеться певицу в лирическом образе.

Ранее Факты ICTV писали, что певец Макс Барских выпустил клип, который сделан в стиле 80-х годов.

Фото: polyakovamusic 

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