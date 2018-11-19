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Оскар 2019: еще один украинский фильм в числе претендентов

Украинский фильм Переломный момент: Война за демократию в Украине будет бороться за Оскар 2019.

Фильм вошел в лонг-лист претендентов на Оскар 2019 за лучший документальный фильм. Об этом сообщается на странице Госкино Украины в Facebook.

Это документальный фильм, который рассказывает о Революцию Достоинства и повествует о событиях на Донбассе. В целом сюжет охватывает 2013-2016 годы.

Фильм представляет собой калейдоскоп киносвидетельств политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории нашей страны. В основу кинокартины вошли 86 интервью с участниками событий на Майдане и на Донбассе. Было снято почти 600 часов рабочего киноматериала.

Режиссером киноленты выступили украинский режиссер Олесь Санин и американский оскароносный документалист Марк Харрис.

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К слову, это не первая лента, которая отправится представлять украинский кинематограф на вручении премии Оскар 2019. Ранее фильм Донбасс Сергея Лозницы стал претендентом на награду в категории Лучший фильм на иностранном языке.

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