Лолита Милявская была госпитализирована во время своего концерта в могилевском Ледовом дворце.
Лолита была вынуждена остановить свой концерт по состоянию здоровья, сообщает Mogilev News.
У певицы сильно поднялось давление. Сначала врачи пытались его нормализовать на месте, но не удалось.
Лолита начала концерт, но потом ей стало хуже и пришлось госпитализировать артистку.
– 55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста, – сказала Лолита.
Концерт либо перенесут, либо отменят и вернут стоимость билетов.
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Напомним, Лолита не сможет въезжать в Украину три года.
Фото: Vladgalenko| Dreamstime.com
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