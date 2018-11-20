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Лолиту экстренно госпитализировали во время концерта

Лолита Милявская была госпитализирована во время своего концерта в могилевском Ледовом дворце.

Лолита

Лолита была вынуждена остановить свой концерт по состоянию здоровья, сообщает Mogilev News.

У певицы сильно поднялось давление. Сначала врачи пытались его нормализовать на месте, но не удалось.

Лолита начала концерт, но потом ей стало хуже и пришлось госпитализировать артистку.

 – 55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста, – сказала Лолита.

Концерт либо перенесут, либо отменят и вернут стоимость билетов.

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Напомним, Лолита не сможет въезжать в Украину три года.

Фото: VladgalenkoDreamstime.com

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