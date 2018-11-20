В прошлый четверг отгремел финал проекта Новые лидеры и стало известно, кто победил. Что значит этот проект, что он дал финалистам и почему был и есть такой высокий уровень недоверия – далее в материале.

В студии Свободы слова собрались финалист проекта, судьи и эксперты, чтобы подвести некий итог завершению проекта Новые лидерам.

– Я бы назвала этот проект – проектом надежды. Еще на этапе презентации, первых двух пилотных выпусках у меня сформировалось четкое понимание, что у Украины есть надежда, потому что есть невероятное количество талантливых людей. Они те, кто взяли и сделали и не на уровне лозунгов, а на уровне реальных проектов, – говорит представитель Отборочного комитета Ольга Айвазовская.

При этом сам финалист Новых лидеров Сергей Замидра отмечает, что считает себя победителем не смотря на то, что не держит в руках выигрыш:

– Прежде всего проект дал мне возможность повысить планку по внедрению новейших технологий. Мне говорят, ты победил уже тем, что дошел до финала.

К слову, на связь в скайп вышел победитель Новых лидеров Максим Бородин. Он находился по делам в Чехии и не смог присутствовать лично.

А вот член Общественного Наблюдательного Совета Владимир Фесенко подметил проблему, которая указывает на то, что тормозит молодых лидеров на пути к успеху и это по его мнению недоверие:

– Когда только проект начинался, я писал молодым политикам, которые только начинают свою карьеру, что этот проект – это шанс. Более половины ответили, что это не для них, что не верят в честность системы, называя ее олигархическими играми. И вот это взаимное недоверие тормозит наше развитие.

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Напомним, что в эфире Свободы слова директор ICTV Александр Богуцкий ответил на вопрос, ждать ли 2 сезона Новых лидеров.